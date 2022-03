Actos vandálicos no borran la lucha de las mujeres: Samuel

El gobernador aseguró que asumirá los daños que se registraron en Palacio de Gobierno en la manifestación del 8M.

Tras los actos vandálicos registrados en el Palacio de Gobierno de Nuevo León durante la marcha 8M, el gobernador Samuel García comentó que eso no borrará ni manchará la lucha de las mujeres.

"Buenas noches Nuevo León se que están consternados por las fotos y videos de Palacio, yo también lo estoy, pero más consternados deberíamos de estar por la violencia, el abuso y la discriminación que han sufrido mujeres y niñas de nuestro estado y de todo México por mucho tiempo".

"Eso no borra, ni macha, la lucha que están dando las mujeres y las niñas y sé que lo que hoy pasó no va a cambiar, pero sí podemos cambiar la vida de las mujeres y niñas de Nuevo León y ese es el trabajo que vamos a hacer", mencionó Samuel García.

Asimismo, indicó que hubo mujeres que se manifestaron de forma pacífica, pues incluso su esposa y titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, las acompañó.



Sin embargo, mencionó que hubo un grupo de infiltradas que causaron daños al Palacio de Gobierno y al Museo de Historia.

Y pidió no preocuparse ante los daños que se registraron en Palacio, pues señaló que van a arreglar todo y dejarlo como estaba antes y que él se encargará de pagar de su bolsa todo esto.

"Desgraciadamente un grupo, quizás de infiltrados que van a sufrir consecuencias por sus delitos, llevaron esta manifestación a un grado inimaginable de romper vidrios, quemar puertas, rayar paredes, de dañar inclusive nuestro Museo de Historia de Nuevo León.

"Quiero decirles que afortunadamente no hubo ni un solo acontecimiento de autoritarismo, de violencia, ni una lesión, ni una herida, y ni una vida perdida en esta manifestación. Sé que me van a juzgar porque fuimos tolerantes o fuimos permisivos, quiero decirles que no se preocupen, esos vidrios, esas puertas se van a arreglar, las vamos a pintar y que no se va a pagar esos impuestos. Me hago responsable y lo voy a pagar de mi bolsa y me haré cargo de que todo quede exactamente como estaba antes de esta anarquía que vivió nuestro Palacio", puntualizó.