Actos violentos en Querétaro duelen e indignan: Samuel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su indignación tras los hechos violentos ocurridos durante el partido Atlas contra Querétaro en el estadio La Corregidora.

"Lo que pasó en Querétaro duele e indigna, ¿es qué no aprendimos nada después de dos años de pandemia, después de todo lo que perdimos? Yo quiero creer que vivir lo que vivimos nos hizo mejores personas, pero la violencia que vimos hoy es un terrible golpe a la esperanza", escribió el mandatario.

"No podemos ser eso (el hecho violento), no debemos tolerar eso. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la tragedia que se vivió en Querétaro no vuelva a pasar en ningún lugar de México, en ningún lugar del mundo", puntualizó.