Acude ex titular del INJUVE al ASENL, ¡sin pruebas a favor!

Sin entregar pruebas a su favor, ni elementos para justificar las observaciones a la Auditoría Superior del Estado, el ex titular del Instituto de la Juventud (Injuve), Alejandro Reyna, compareció ante este órgano fiscalizador para atender el citatorio que recibió el día de ayer, miércoles 30 de marzo.

Reyna Aguilar, mencionó que el motivo de su visita fue para responder a la auditoria del periodo 2020, sobre contratos que no tenían firmas ni sellos.

"No hay irregularidades, grandes no, me dijeron que en un contrato faltaba una firma, en uno no había un sello, son ese tipo de cosas", comentó el ex titular del INJUVE.