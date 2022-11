Acusa diputada intimidaciones por proceso para fiscal

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena de la Garza, acusó al gobierno de Nuevo León de actos intimidatorios contra ella por su postura sobre el proceso de designación del nuevo Fiscal General.





'El día de hoy llegó al negocio de mi esposo una auditoria de la Tesorería del Estado, y esto no es otra cosa más que un acto de intimidación porque yo he sido una de las personas que como oposición he estado muy crítica señalando las grandes fallas que tiene esta administración', comentó De la Garza.



La legisladora explicó que la compañía de su marido, Adrián de la Garza, no tiene relación alguna con la función pública ya que la visita obedece únicamente a lo que ella considera 'actos para presionar' por dicho proceso.





'La empresa no tiene que ver con política, es una empresa con más de 40 años, ni siquiera trabajan con gobierno, son privados y no tienen relación con ninguna administración', detalló.



En ese sentido, agregó que responsabiliza al titular del Ejecutivo, Samuel García Sepúlveda, por cualquier afectación que pueda sufrir ella y su familia.





'Desde aquí yo le digo al gobierno del Estado: no me van a amedrentar y no me van a callar. Cualquier consecuencia que haya para mi o para mi familia culpo a una sola persona: el gobernador de este estado, Samuel García', destacó.