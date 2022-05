Acusa Samuel a Manuel González de saquear Agua y Drenaje

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que uno de los involucrados en los actos de corrupción en la anterior administración de Agua y Drenaje de Monterrey también es el ex secretario general de gobierno, Manuel González Flores.

Aseguró que González también formó parte de la mafia que entró a la paraestatal, así como Enrique Torres, quien también fue director de Agua y Drenaje.

"En Agua y Drenaje entró una mafia, que yo les puse los ´Corleones´, por no decir nombres, pero ya no me importa decirlo, se llama Gerardo Garza, Juan Pulido y ahí también estuvo el ex secretario general (Manuel González) al inicio, que no se nos olvidé, aquí estaba el gran negocio del gobierno anterior.