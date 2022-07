Acusan a exdirector de Hospital Issste de 'sabotear' equipo

Juan Guadalupe Garza Cantú, conocido como ´Doctor Lupo´, es señalado por empleados como responsable de daños a maquinaria e instalaciones de la clínica.

Además del deficiente estado de la maquinaria que dejó en el Hospital Regional del ISSSTE, el exdirector del lugar, Juan Guadalupe Garza Cantú, conocido como "Doctor Lupo", también podría estar incurriendo hoy en actos de sabotaje hacia el lugar, a través de personal que "aún le responde", según declaran fuentes a El Horizonte.

Este medio publicó ayer que el equipo sensible del hospital no tuvo mantenimiento por años, pese a que se pagaba por ello, y ahora, según dicen fuentes acreditadas y personas cercanas a la operación de dicho nosocomio, ha habido actos de presunto sabotaje, pues habría trabajadores que dañan o no atienden a propósito tareas que les corresponde en los transformadores eléctricos y los aires acondicionados.

Dichos actos serían cometidos por gente cercana al exdirector Garza Cantú quien fue separado del cargo recientemente.

"Recibieron indicaciones por el anterior director Juan Guadalupe Garza Cantú, un día antes de su partida y de Raúl Peña Aguilar, de sabotear los equipos manipulándolos para que presenten fallas o desperfectos como cortar la corriente eléctrica de los aparatos.

"También cerrar válvulas de agua fría para que se apaguen los equipos de aire acondicionado ya que se protegen y no reestablecerlos generando quejas de los derechohabientes y personal médico.

Además de no procurar los mantenimientos preventivos, también se han documentado casos en los que algunos trabajadores deciden deliberadamente ignorar las emergencias que se presentan.

"Se nos informa el 27 de mayo por la tarde-noche vía whatsapp que se detecta el transformador baja presión de aceite, por lo cual iniciamos revisión del problema el día 28 de mayo en punto de las 8 de la mañana y con apoyo de CFE, se le pretende notificar al encargado de mantenimiento, el ingeniero Iván, pero no contesto las llamadas telefónicas, comentándonos que el señor no laboraba los sábados.

"Cabe aclarar, e informamos, que el equipo presenta fuga y que este consumo no es de la noche a la mañana, que se debió informar con varias semanas atrás que este equipo tenía falla", se detalla sobre otro evento.

Incluso, sistemas tan importantes para atender a la salud de los pacientes, como el aire acondicionado, se han visto obstruidos de manera intencional.

"Se informa que una bomba de agua fría estaba amarrada, motivo por el cual no estaba climatizándose algunas áreas del hospital, principalmente quirófanos, por lo cual realizamos el conectar la bomba reparada, solucionando el problema de climatización", advierten trabajadores externos.

La falta de interés de parte de algunos empleados para que los contratistas realicen sus labores de manera adecuada comenzó apenas fueron asignados estos nuevos contratos.

"Se convoca a junta para firma y se le presenta al encargado de mantenimiento, el ingeniero José Francisco Medrano, y a cada uno de los encargados de aire acondicionado, cuarto de máquinas, lavandería, equipo médico y laboratorio, los programas de obra calendarizados para ejecución.

"Y se presentaron los programas para la revisión y aprobación correspondiente, comentándoles que estos programas se adecuaron de acuerdo a las necesidades, pero hasta la fecha de hoy, 30 de mayo no nos dieron respuesta alguna", dice un documento fechado el 3 de mayo.