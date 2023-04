Acusan: PASA contamina con basurero ‘caduco’ en García

Denuncian expertos medioambientales: es un tiradero que ‘entierra’ la basura, contaminando el subsuelo, cuando la nueva tendencia es destruirla o transformarla.

Al no modernizar sus procesos, el tiradero de basura a cielo abierto que mantiene la empresa recolectora Promotora Ambiental (PASA) en García, Nuevo León, está contaminando el aire que respiramos, así como el suelo y el agua, denuncian especialistas y vecinos.

Esto porque emite gases tóxicos al aire libre, entierra basura al subsuelo —en vez de reciclarla— que tarda millones de años en destruirse, y ensucia la naturaleza circundante, además de generar olores pestilentes y molestias a colonias cercanas.

Habitantes de colonias como Hacienda del Fraile, Hacienda Alincante y Urbivilla del Prado en García, acusaron que, con todo y la distancia a sus casas, sufren de malos olores, presencia de roedores, suciedad y basura que vuela los aires y termina incrustada en la vegetación, por las actividades de la planta de confinamiento de Promotora Ambiental en la zona.





Expertos medioambientales advierten que este método de tiradero a cielo abierto, y que “entierra” la basura en vez de destruirla, procesarla o reciclarla por completo, ya es muy viejo —algunos países europeos lo han eliminado por completo— y es “altamente contaminante”, pues emite gases como metano y bióxido de carbono que ensucian más el aire regio, además de contaminar el subsuelo con los desechos sólidos e inclusive a los mantos acuíferos con los líquidos sucios que se infiltran.

Si bien el método aún no es ilegal en México, abundaron expertos, ya está desfasado en el mundo y rebasado por nuevas tecnologías con las que se logra un reciclaje total que no deja residuos al planeta, por lo cual ya se han elaborado iniciativas para prohibirlos por completo, pero que aún logran la aprobación.

En esta planta de PASA, en lo que tardan en sepultar la basura, la mantienen a cielo abierto, por lo que una parte termina colgando en matorrales y árboles cercanos, debido al viento.





En un recorrido realizado por El Horizonte se pudo observar el proceso del relleno: los camiones ingresan al lugar, luego sube directo hasta una parte cercana a una ladera y depositan toda la basura que deberá esperar que sea sepultada; en el lugar no hay nadie que haga un reciclaje.

Mientras tanto, máquinas excavan para enterrar otros desechos que están a cielo abierto, lo que confirma que la tierra “se traga” estos desechos contaminantes.

El basurero se ha convertido en un “vecino incómodo” pues los habitantes más cercanos sufren sus efectos negativos como presencia de fauna nociva y hasta enfermedades en personas vulnerables.

Vecinos de las citadas colonias dijeron a El Horizonte que es común tener en sus casas roedores y sufrir malestares por los olores que les llegan a distancia.

“Son infecciones para los niños, para uno de la tercera edad y no hay que atienda eso; hay mucha rata, mucho zancudo, gusanos, mal, lo que uno padece es puro mugrero”, lamentó Juana Solís, vecina de Hacienda del Fraile.

El relleno sanitario se ubica cerca de la Avenida Heberto Castillo, al pie del Cerro de la Mota, en García.

Fue la activista y ambientalista, Ivonne Bustos Paredes, quien dijo que el método de PASA ya es obsoleto, pues al no reciclar totalmente la basura está provocando que esta produzca sustancias contaminantes.

“No hay aprovechamiento de los residuos, no se está reciclando la basura, no se está separando la basura, se está enterrando y enterrar la basura, es altamente contaminantes, por eso es que los rellenos ya están muchos países están prohibidos.





“(Esto es obsoleto) el que exista un relleno sanitario; recolectar la basura, así como lo hacemos ahorita, que pasa el camión, tú de tu casa embarras toda la basura, todo lo pones igual en una bolsa, te da lo mismo lo que ahí vaya, pasa un camión recolector se la lleva a un relleno sanitario”, afirmó.

También, dijo Bustos, se están generando gases de efecto invernadero y, por supuesto, está contaminando el suelo y la vegetación.

“Los gases se derraman al manto freático, estos residuos al enterrarse, conforme se van descomponiendo, estos líquidos se van traspasando por las diferentes capas del suelo, llegan a la composición de agua que está en el subsuelo y que es además después utilizada para qué podemos extraerla, llevarla a casa, y tomarla y tenerla en nuestros hogares”, mencionó Bustos.

En el recorrido que realizado El Horizonte, se pudieron observar bolsas de plástico, envolturas de frituras, botes y otros residuos más tanto a flor de tierra como el cerro.

“Los residuos que puedan quedarse en el ambiente y pueden generar tanta fauna nociva, un descontrol que siempre puede suceder cuando se manejan basura, residuos, y también que estos residuos no pueden contaminar”, indicó.





- Provoca molestias a miles de familias



Quienes habitan cerca del relleno conocen de primera mano cada una de las consecuencias, pues las padecen día a día.

“Muy mal, nos afecta, verdad, porque se vienen los animales como víboras, luego también llegan jabalíes”, platicó Mayra Robles.

Colonias como Hacienda del Fraile, Urbivilla del Prado, y Hacienda de Alicante, denuncian lidiar solos con la contaminación.

Ante la inacción de la autoridad, incluso han llegado a resignarse.

“Está mal, pero no podemos hacer nosotros nada más que vivir así, no hay de otra, puede hacer daño a la gente, pero ni modo porque no hay más”, dijo Raquel.

- Otras experiencias

En otras regiones como la Ciudad de México y Puebla, tiraderos a cielo abierto fueron eliminados y los espacios han sido aprovechados para atender otros servicios, fue el caso del basurero de Santa Fe, en Ciudad de México, el cual cerró en 1980, para después convertirse en una sede para la Universidad Iberoamericana.

La construcción de la obra, llevó a que diversas desarrolladoras y compañías decidieran instalarse en el lugar para atender las demandas de los estudiantes, como centros comerciales, así como otras necesidades como vivienda.

Mientras que en Puebla, en julio de 2021 se acordó el cierre definitivo del relleno sanitario por los daños generados a la salud y a las viviendas a la comunidad de Santa María Coapan.

Luego, el 12 de abril de 2022, el gobierno del municipio, inició el desarrollo de un Plan de Reciclaje Inclusivo y Participativo, con el fin de reducir la cantidad de desechos, aprovechar los materiales valorizables y disminuir la generación de gases de efecto invernadero.