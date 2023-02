¡Adiós cuesta de enero! Regios hacen compras en el centro

Los regiomontanos poco a poco comienzan a superar la cuesta de enero, este sábado se registró una alta afluencia de personas en el Centro de Monterrey realizando compras, sobre todo, de ropa y zapatos, en el que es el primer fin de semana largo del año.

Don Francisco Ruíz mencionó que la alta cantidad de personas en las tiendas del centro se debe a que ya comienza a haber medios económicos, con buen camino a la estabilidad.

“Toda la ebullición de personas que hay es porque tienen medios para salir, la gente pobre trae un cono … ciertos alimentos que no consumían porque no tenían con qué y ahora ya es diferente”, dijo.

A comparación del mes de enero, en estos primeros días de febrero se apreció un gran cambio, luego de que los altos gastos de las fiestas decembrinas y la inflación, dejaran descapitalizados a los regiomontanos.

“Muchas veces no sabemos ahorrar, no sabemos administrar, entonces a la vez vivimos a diario. Comemos lo que trabajamos a diario, no precisamente lo que ahorremos o que trabajemos”, aseguró la seño Nelly Gloria.