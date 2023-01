'Adolescente no trabajaba en el salón Kiddos'

El dueño del salón de fiestas infantiles justificó que la falta de cámaras en la atracción donde ocurrió la agresión se debió a que estaba recién inaugurada.

El adolescente acusado de abusar de un niño dentro de un salón de fiestas infantiles no era trabajador del establecimiento, así lo aseguró uno de los dueños del lugar, quien reconoció una falla gerencial durante el día de los hechos.



“Este chico de 13 años no es un trabajador de nosotros, este chico es hermano de una de las trabajadoras de ahí, y por ser fechas y temporada de puente pues estaba acudiendo con su hermana a apoyar esas fechas.



“Nosotros no autorizamos eso, lo autorizó en su momento un gerente que estaba en turno”, dijo Habib Villarreal, dueño del negocio.



Habib Villarreal justificó que la falta de cámaras en la atracción donde ocurrió la agresión sexual se debió a que estaba recién inaugurada y que no debió haber operado.

“En el área donde ocurrieron los hechos no (había cámaras), esta área era nueva y así lo puede constatar la constructora, se abrió entre el 16 y 17, y el evento fue el 18.





“Nosotros no abrimos ningún juego sin estar 100% listo, y ¿qué le faltaba a esa área?, precisamente las cámaras”, agregó.



Respecto a los cuestionamientos sobre trabajo infantil, Villarreal contestó que únicamente emplean a jóvenes mayores de 15 años, y que todos los menores requieren el permiso escrito y personal de sus padres o tutores.

“Nosotros tenemos muy establecido que los edecanes son de 15 a 20 años de edad, los que podemos contratar; y los que son menores de 18 llevan un proceso que es una carta de autorización de los padres de familia, comprobante de domicilio, y copias de los INEs, e inclusive pedimos que las primeras veces vengan los papás para hablar directamente con ellos”, dijo.





”Sí tenemos todos los permisos”



Ante la clausura del salón, ejecutada por parte de las autoridades municipales bajó el argumento de falta de permisos, Habib aseguró que cuentan con todos sus papeles en regla. Sin embargo, admitió que al momento de la inspección, la documentación requerida no se encontraba en el salón.

“Nosotros contamos con todos permisos habidos y por haber, el único permiso que se nos solicitó y que en su momento no teníamos a la mano pero que sí contamos con él, es el uso de suelo de la plaza.

“Tenemos nueve meses con esa sucursal en Plaza Nía, y en su momento nos iban a mandar el uso de suelo, pero no nos los mandó”, justificó.