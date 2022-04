Advierte Fiscalía sobre publicaciones falsas de secuestros

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que vía redes sociales circula información falsa respecto a casos de secuestro y desapariciones en la entidad.

El caso de María Fernanda hace un par de días encendió las alertas de que podía tratarse de un presunto grupo de secuestrados o trata de personas, sin embargo, esto quedó descartado por la Fiscalía.

Por su parte, el secretario de seguridad, Aldo Fasci, dijo que el 50% de los casos se trata de mujeres que se tienen ubicadas, pero que decidieron no contactarse con sus familiares.

Cuando la comunidad neoleonesa aún se encontraba en "duelo" por el feminicidio de María Fernanda, otra joven, Debanhi Escobar Bazaldua de 18 años, desapareció el pasado 8 de abril después de acudir a una fiesta y fue vista por última vez sobre la carretera a Laredo.

Varias publicaciones de mujeres que alertaban de hombres que presuntamente las intentaron secuestrar o vehículos sospechosos que las seguían comenzaron a compartirse en redes sociales.

"Samuel García esto no es una broma, ya deben ponerse las pilas, si no tienes que salir no salgas, por favor esto está horrible", decía una de las publicaciones.