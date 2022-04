Aeropuerto de Monterrey aún pide cubrebocas para ir a EUA

En los vuelos que salen de Monterrey a los Estados Unidos, aún se exige que los pasajeros utilicen el cubrebocas.

En un recorrido que se realizó en el Aeropuerto de Monterrey, empleadas dijeron que el pasajero tiene que portar el cubrebocas hasta que termina el vuelo.

Indicaron que si algún país ya no le requiere como obligatorio, como es el caso de Estados Unidos, entonces el usuario se lo deberá quitar al bajar del avión.

Las aerolíneas consultadas fueron American Airlines y Vivaaerobús las cuales reproducen un mensaje antes de despegar, en el que se pide un uso de la mascarilla en todo momento y sin excepciones.

Debido a que Estados Unidos anuncio que no será obligatorio viajar con cubrebocas en sus unidades ni para sus usuarios ni para su personal, los que deseen ingresar al territorio mexicano, deberán colocar su cubrebocas al arribar al aeropuerto.

"No, en el avión no se puede quitar el cubrebocas, de hecho te da un anuncio antes de subirte, aunque estemos del otro lado, hasta que llegues al aeropuerto tú te puedes quitar el cubrebocas, estando en el avión no", dijo una empleada.