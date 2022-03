Afirma AyD que agua en Nuevo León no se va a acabar

Solicitan a la población disminuir en 20% el dispendio del vital líquido por habitante

El inicio de recortes de agua en la zona metropolitana provocó una situación de pánico entre la población, la cual se dio a la tarea de acumular en grandes cantidades el vital líquido, lo que llevó a un incremento en el consumo en los últimos días.

Dicho aumento fue de hasta 21% más, y es ante ello que el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, llamó a la ciudadanía a guardar la calma, y a buscar ahorrar en estos casos de sequía.

En entrevista exclusiva con INFO7, el titular de la paraestatal señaló que se tienen garantizados los más de 12,000 litros por segundo que se consumen diariamente en la ciudad y que se obtienen de las diferentes fuentes de abastecimiento.

"Tenemos garantizado el abastecimiento para 12,200 litros por segundo, ese abastecimiento está totalmente seguro e implica el agua que traemos de El Cuchillo, que son 5 metros cúbicos por segundo, y el agua de nuestras galerías, de nuestros túneles, de nuestros pozos profundos. Todo eso nos da 12,200 litros por segundo, garantizados.

"Entonces no entremos en pánico, no se va a acabar el agua en Monterrey, lo único que necesitamos es disminuir nuestro consumo para llegar a ese estándar de 12,200 litros por segundo", mencionó Barragán.

Asimismo, el director de la paraestatal demandó a la ciudadanía hacer un esfuerzo para poder disminuir al menos un 20% el consumo diario por habitante, que actualmente es de 165 litros, pues dijo que eso no cambiaría en nada la vida cotidiana.

Como parte de ello, dio una serie de recomendaciones que podrían aplicar los ciudadanos para ahorrar el vital líquido.

"Si hiciéramos un pequeño esfuerzo para reducir en un 20%, bajaríamos más o menos a 130 litros por habitante por día, y no cambia en nada nuestra vida cotidiana. Si te vas a bañar te metes a bañar y al momento de enjabonarte le cierras al agua, son litros y litros que te ahorras.

"Asimismo, no rasurarte en la regadera, no regar el pasto, no regar cocheras, no nos afecta nada en nuestra vida cotidiana y sí nos ayuda mucho en la ciudad", agregó el director de Agua y Drenaje.

Finalmente, indicó que no es buena idea mantener acumulada el agua en tinacos, tambos, etcétera, por más de dos días, pues ésta pierde su calidad, más cuando es para el consumo diario.

Eleva pánico 21% consumo de agua

El anuncio de los cortes, que comenzaron el martes, dispararon el consumo de agua el pasado lunes, informó el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán.

Y es que, según detalló el funcionario, mientras el viernes se cerró con un consumo de 13,596 litros por segundo (l/s), el lunes se disparó hasta los 16,436 l/s; es decir, un aumento de 21 por ciento.

"Hasta el domingo traíamos niveles bastante aceptables, el viernes trajimos 13,596 litros por segundo, pero de pronto lunes y martes fueron de locura; el lunes, día previo al inicio del nuevo programa, el consumo subió a 16,436", precisó el titular de la paraestatal.

Barragán remarcó que con la programación del Plan de Agua para Todos, se pudo tener un ahorro de 2,000 litros, ya que de no haberse hecho así, los niveles se hubieran incrementado a cerca de 18,000 l/s.

"Si en Guadalupe hubiera estado abierto hubiéramos rebasado los 17,000 l/s quizás hasta las 18,000, cifras inauditas, cifras que nunca se habían dado en Agua y Drenaje de Monterrey y que se explican fundamentalmente por un tema de pánico en la población", aseguró el director de la paraestatal.

De acuerdo con el funcionario, el martes hubo una disminución comparada con el inicio de semana, pues el consumo se ubicó en los 16,116 l/s.

El titular de la dependencia expuso que la idea es reducir el promedio a 12,000 l/s para estar dentro del margen de capacidad, al que se llegará cuando se pierdan las presas Cerro Prieto y La Boca, pues al no contar con ellas, se dejarán de tener 4,000 l/s para el suministro.

Investigan participación de empleados de AyD en uso de tomas clandestinas

Cerca de 16 millones 632,000 de metros cúbicos de agua anuales son "robados" con tomas clandestinas, informó el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

El funcionario dijo que en este delito, al que denominó como "robo hormiga" tiene relación con ciudadanos y trabajadores del organismo.

"(Son) problemas que tienen que ver con corrupción entre algunos ciudadanos con personal de Agua y Drenaje y estamos en camino a combatirlo, evidentemente esto genera ruido, molestias, grilla", afirmó.

Informó que hay 18 colonias conectadas de manera directa que representan 18,000 viviendas.

Abundó que, de forma irregular, se estima que sean 200,000 viviendas de colonias populares e irregulares que están conectadas a la red de agua sin pagarla.

"Es más complicado de lo que aparenta, porque es casa por casa. Hay gente que incluso se ha conectado por debajo de la banqueta, entonces no es fácil de detectar", recalcó el funcionario.

Además, Barragán destacó que hay 50 edificios que no realizaron proyectos de infraestructura o tienen una tarifa incorrecta.

Analiza NL revivir MonterreY VI

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, confirmó que el estado analiza revivir el proyecto de Monterrey VI.

Aunque anteriormente, se había mencionado que se revisaban las opciones a largo plazo, una de ellas traer agua del río Pánuco; sin embargo, no se había dado el nombre del plan como tal.

Esta mañana, dentro de la rueda de prensa, Nuevo León Informa, el titular de la dependencia reveló que en efecto se revisa retomar el proyecto.