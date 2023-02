Afirma Mauricio Fernández que libra cáncer de pulmón

Tras realizarse estudios, el exalcalde sampetrino Mauricio Fernández celebra mejora en su salud y asegura que retomará sus actividades.

El exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, aseguró que los últimos exámenes que se realizó le arrojaron que se encuentra libre de cáncer.

Después de tener los resultados de sus últimos estudios, el ex edil dijo estar muy contento de poder haber librado este cáncer, que dijo solamente 1 de cada 14 personas se salvan.

“La realidad es que el mesotelioma, uno de cada 15 casos se salva, entonces estoy muy contento, son muy buenas noticias.

“Ya me habían dado unas ideas de que esto pintaba bien, pero ya lo que confirman hoy, ya me lo pueden asegurar es que el cáncer está erradico, me liberan totalmente”, mencionó Fernández.

El exalcalde de San Pedro agregó que todo esto es gracias a la operación que se realizó hace más de dos años en donde le extrajeron un tumor del pulmón y gracias el tratamiento que estuvo llevando después de la operación.

Y agregó que ahora solamente estará acudiendo a revisión cada cierto tiempo, sin embargo, ya no estará en tratamiento.

“Tengo 2 años con este tema, pero del mesotelioma que es el cáncer más complicado que es el que yo tuve, afortunadamente primero fue una operación extraordinaria y todo el tratamiento que me hizo mi oncólogo, pues salió todo de maravilla.

“Dentro de todo este escenario son cosas menores y puedo vivir con ellas, pero ya para el cáncer como tal no me van a dar tratamiento, simplemente me van a empezar a revisar un par de veces al año, la siguiente revisión es dentro de cuatro meses para darle seguimiento, estar al pendiente”, dijo.

el exalcalde.