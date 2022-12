Afirma Samuel que aplicará Presupuesto del año pasado

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que para este 2023 aplicará el Presupuesto del año pasado, el cual dijo ya tiene y será de $138 mil millones de pesos.

Mediante un video el mandatario estatal dio a conocer que con dicha cifra se cubrirán los programas y proyectos que tiene pactados en su gobierno, por lo que aseguró que no dejará que el PRI y el PAN le quiten dinero a su propuesta y afecten sus obras.

El gobernador señaló que ya se había rechazado una propuesta que presentaba al Congreso pues aseguró que los diputados, especialmente los del PRI y el PAN, querían quitarle $12 mil millones de pesos, por lo que dijo no lo iba a permitir.

Inicialmente planteaba una propuesta de $136 mil millones de pesos y $4 mil millones de deuda para inversión, teniendo en total $140 mil millones de pesos.

“Estos salvajes me querían quitar $12 mil millones de pesos y dejarme sin programas como el de Cáncer Universal de Niños y Mujeres, como el de Cuidar tu Salud, me iban a tumbar las líneas del metro, la Carretera Interserrana, entonces dije 'no'… me iban a dejar con $128 mil millones de pesos y se iban a robar $12 mil, eso no lo iba a permitir nunca”, agregó el gobernador de Nuevo León.