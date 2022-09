¡Aguas!... pero con los 'depas' sin agua

Por las buenas o por las malas, pero el gobierno de Nuevo León no dejará salirse con la suya a los "depas" sin agua, pues muchos le han querido "ver la cara" al gobierno, según palabras de la propia autoridad.

Ayer, Agua y Drenaje confirmó a El Horizonte que retomará su "cruzada" contra los desarrollos incumplidos con la factibilidad de agua e incluso advirtió que se aplicarán sanciones más estrictas tras un cruce de información con el municipio de Monterrey.

De hecho, afirmó, forzarán a los desarrollos en cuestión a firmar una especie de pagaré, para que así garanticen realizar las obras que se requieren para obtener la factibilidad de agua; pero en caso de no acercarse a negociar, advierten que les suspenderán la conexión al agua y hasta al drenaje sanitario.

La dependencia estatal hizo saber que quienes sí quieran regularizarse se les pedirá una carta de crédito por el costo de las infraestructuras necesarias para la conexión a la red general de agua potable y drenaje sanitario. Mientras que a los que se resistan a cumplir no se les permitirá conectarse.

En entrevista con El Horizonte, el director de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, señaló que estarán cruzando el padrón de "depas sin agua" con el municipio de Monterrey, para poder presionarlos aún más.

El funcionario ha reconocido, por otro lado, que se darán opciones a quienes quieran regularizarse y se "acerquen".

Les pedirán, sin embargo, firmar un documento tipo "pagaré" para que se formalice el compromiso de regularización y "no les vean la cara".

"Se les va a solicitar una carta de crédito por el monto estimado de la infraestructura, ¿Por qué? Porque ya nos han visto la cara bastante, entonces, si no me demuestras con una carta de crédito que la vas a construir, pues no te vamos a ir a dar agua y te vamos a ir a tapar el drenaje", aseveró.