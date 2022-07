Aldo Fasci podría retirarse por problemas de salud

El secretario de Seguridad, Aldo Fasci, reveló que salió mal en sus exámenes de leucemia y que en próximos días se determinará si sigue o no en el cargo.

Al terminar la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal abordó el tema de la leucemia que padece.

"Sí salí mal en mis exámenes, sí me tengo que tratar. Debo decirte que no me pienso morir de leucemia, pero para eso necesito tratarme; si no, sí me voy a morir de leucemia", expresó.