Alertan: dejará megacolapso desarrollo en la Loma Larga

En medio de la polémica que vive Nuevo León por la construcción de casi un millón de viviendas para los próximos 20 años cuya factibilidad de servicios está “en veremos”, ahora el cabildo de San Pedro Garza García, encabezado por Miguel Treviño, dio un paso clave para permitir la construcción de 1,300 casas en el Cerro de la Loma Larga, en una zona ya de por sí emproblemada.

Esto provocó que regidores, diputados locales y activistas pusieran el “grito en el cielo”, pues anticipan que el desarrollo colapsará al municipio en materia vial, además de enfrentar serios retos con las infraestructuras de agua y energía eléctrica.

Y es que con 1,300 viviendas nuevas al municipio de San Pedro se le estarían agregando “de golpe” un 3% más de casas, pues actualmente tiene 34,730.

Además, esto ocurre en un entorno en que, según expertos del sector, en las últimas dos décadas no se ha aumentado la capacidad de la red eléctrica en el municipio, que ya está topada. Con los apagones se generó el hartazgo de los sampetrinos.

-Aprobación, en camino

Ayer, la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del cabildo sampetrino aprobó modificaciones al proyecto de urbanización y rasantes para vivienda en un predio de 12.34 hectáreas que están a la altura del Poder Judicial, en San Pedro.



Los que votaron a favor fueron los regidores “miguelistas”, Viviane Clariond y Eduardo Aguilar, mientras que la panista Brenda Tafich se abstuvo.

Ahora, sólo falta que el proyecto se apruebe en el pleno del Cabildo.

En esa zona, la única salida en la Avenida Lázaro Cárdenas, que ya está colapsada, y una vía que conduce a la Diana, de Gómez Morín, que también suele estar igual, afirmó Tafich.

En la sesión se explicó que cinco hectáreas serán para vivienda y comercio y tres serán cedidas al municipio para áreas verdes o de amortiguamiento.

Tafich dijo que el predio pertenece a la Fundación de Beneficencia Jesús M. Montemayor.

-Señalan que será un caos total

La regidora panista, quien se abstuvo de votar en la aprobación del dictamen, anticipó la problemática.



“Si ahorita, imagínate, ya está colapsada la vialidad, llegar de un punto a otro, los traslados en San Pedro ya están prácticamente imposibles, te quedas atorado en el tráfico y es algo que esta administración no le ha puesto la atención que se merece para atacar estos temas de vialidad.

El activista Gilberto Marcos “tronó” contra el desarrollo al señalar que la administración de Treviño no consultó con nadie ese proyecto, por lo que buscarán a funcionarios de desarrollo urbano para hacerles ver la gravedad de lo que viene para el municipio.

El diputado panista Luis Susarrey también dijo que pedirá explicaciones sobre la aprobación.

El activista y exregidor de San Pedro, Ernesto Chapa, coincidió en que esto incrementará el colapso de vialidad que ya existe en el municipio.

El Cabildo aprobaría este proyecto en nueve etapas.

Ya fueron autorizadas cuatro, entre ellas, factibilidad de fraccionar y urbanizar el suelo; la fijación de lineamientos generales de diseño urbano en 2017 y 2018, respectivamente.

El predio se ubica al norte de la avenida Lázaro Cárdenas y al oriente del Fraccionamiento La Diana y cuenta con una superficie de 123,474.40 metros cuadrados.

Del total, una parte es para desarrollar multifamiliares, comercio y servicios, y otra será cedida al municipio sampetrino para área verde o equipamiento.

Sin embargo, se ha cuestionado que a pesar de que se tenga en mente poder realizar un desarrollo habitacional en la zona, la administración ha dado freno al proyecto de interconexión vial, esto y aun cuando la densidad del predio se había aumentado luego de que el dueño del predio cediera una parte del terreno para poder realizar la interconexión.

“No cuenta ahorita el municipio con una estrategia para poder atacar ahorita el problema que tenemos de congestionamiento vial, esa es la realidad, a mí se me hace una irresponsabilidad muy grande de parte del municipio, que esté aprobando estos permisos cuando no esté haciendo esta interconexión, cuando no esté atacando el problema real que existe en la vialidad”, agregó la regidora panista.