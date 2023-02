Allanan casa de empresario sampetrino en zona de Chipinque

La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro ingresó a la propiedad del empresario de telecomunicaciones, Gustavo de la Garza, ubicada en la zona de Chipinque, en la colonia Valle de San Ángel.

Alrededor de las 09:00 horas arribaron a la propiedad unidades de la Policía, de Tránsito y de Protección Civil del municipio para ingresar por la fuerza a la propiedad del empresario, incluso, utilizaron un soplete para romper el portón de la casa.

Elementos de seguridad del municipio llegaron armados a una diligencia civil. Foto: Cortesía Detona

Municipio acusa que ahí opera un teatro; sin embargo, es un área de la casa que De la Garza bautizó como 'Las Cuatro Estaciones'.



De acuerdo con los vecinos del sector, el municipio de San Pedro armó un mega operativo para allanar la casa porque el también coleccionista de arte es un crítico del gobierno del alcalde Miguel Treviño.

La activista y expresidenta de la junta de vecinos de Valle de San Ángel, Patricia Pérez, aseguró en los años que tiene el recinto, éste no ha generado problemas, y esta acción del municipio tiene que ver con un tema político.

Pérez indicó que se rumora que el ingreso se debe a que una familia de apellido Elosúa -allegada al alcalde Miguel Treviño- quienes son desarrolladores, son los que empujaron para que se procediera contra De la Garza.

“Es una acción por demás, una sobredosis de violencia, se me hace muy 'chafo' de parte de las autoridades de San Pedro que no tengan el alcance de poder conciliar y sentarse con Gustavo, no saben negociar, no saben conciliar, no saben llegar a acuerdos, les falta”, concluyó la también vecina del sector.