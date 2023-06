Alumnos sufren golpe de calor en secundaria de Guadalupe

Estudiantes sufrieron desmayos ante las fuertes temperaturas que se viven en el estado; madres de familia piden al personal médico atender los reportes.

Por un servicio insuficiente de climas en las aulas de la secundaria 34, Pablo Livas, ubicada en la colonia Nochebuena en Guadalupe, al menos 10 alumnos fueron reportados con golpe de calor.



“Dentro de la dirección había como cinco niños en crisis, algunos muy agitados, otros sude y sude, llorando y aparte había una lista donde había como 10 niños anotados por golpe de calor”, dijo una madre de familia que prefirió mantenerse anónima.

Lo preocupante, es que no hubo atención médica ante lo ocurrido, poniendo en riesgo la salud de los menores estudiantes.

“Ya había varios niños que se habían desmayado, entonces ayer no hubo ambulancia, de hecho yo hablé a la ambulancia, vinieron, pero me dijeron que no era como algo urgente porque tenían mucho calor, pero si había niños desmayados, pues debieron de haber hablado a la ambulancia”, expresó.

Esto se deriva de la falta de funcionamiento de aires acondicionados en los salones o de algunas aulas en las que incluso no hay.

“No tienen clima, los salones ya son viejitos, no tienen abanicos, algunas ventanas no abren y no circula el aire y hay unos salones de los que no tienen clima que son a los que les da todo el sol”, expuso.

Algunos grupos prefieren tomar clase en el patio del plantel para no sufrir el fuerte calor en el interior de las aulas.

Y esta madre de familia exige que se respete el oficio emitido por la Secretaría de Educación de Nuevo León, en el que se determina que la jornada académica puede ser concluida en casa por los intensos calores.