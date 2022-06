Amenaza a familia de Cerralvo ya se investiga: Fasci

El funcionario señaló que este es el primer caso donde se ve involucrada Fuerza Civil desde que entró la administración de Samuel García

Monterrey, Nuevo León.-El secretario de seguridad pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, señaló que ya se está avanzando en la investigación de la supuesta amenaza que recibió por parte de Fuerza Civil la familia desaparecida el pasado 11 de mayo cuando circulaban por la carretera Miguel Alemán, en Tamaulipas.

Asimismo, señaló que ya se tuvo acercamiento con Salvador Becerra, padre de Lidya Ireydi Becerra Ramírez, quien está desaparecida con sus hijos Kinnereth Becerra Ramírez y José Luis Lozano Becerra.

"Es el primer caso de Fuerza Civil desde que entró esta administración, se está investigando y lo vamos a ver con él. Hoy lo vi toda la mañana, y lo acompañamos a él y a su familia a Tamaulipas, estamos pegados con él"

"Vamos a ir, pero el tema es Fuerza Civil todo tiene GPS, ahí no hay vuelta de hoja para ubicar quienes estaban y en donde, pero tenemos que ahondar para que cercioramos de que sí o no hubo algo ilegal, esas amenazas, etc", indicó Fasci Zuazua.

De acuerdo al secretario de Seguridad, al señor Salvador Becerra se la ayudará para que conozca la investigación sobre el caso de la desaparición de su hija y sus nietos; y además se le acompañará al municipio de Cerralvo, donde dijo, podrían buscar a las personas que le informaron de la supuesta amenaza por parte de elementos de Fuerza Civil.

"(Vamos a) Proporcionarle ayuda para que vea la sabana, porque los teléfonos estaban en Tamaulipas... entonces para que vea las últimas llamadas, nosotros podemos ayudar a ver eso, sin afectar la investigación de la Fiscalía. Nosotros si le podemos ayudar a que lo vea, que nos acompañe allá a Cerralvo con la gente que dice.

"Vamos con esas personas que dijeron, dónde fue, qué policías y nos movemos e investigamos, aquí están y le damos a todo lo que da", dijo el secretario de Seguridad.