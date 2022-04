Amigas pidieron taxi para 3; al final abandonaron a Debanhi

El chofer explicó que una vez que las amigas se fueron Debanhi le empezó a decir que eran malas amigas porque la habían dejado en ese lugar.

Nuevo León.- El día de la fiesta a la que acudió Debanhi Escobar antes de su desaparición, sus amigas pidieron un taxi para que fuera a recogerlas a las 3:00 am, pero al final ellas mandaron sola a Debahni y se fueron en otro carro con más personas, así lo aseguró el chofer Juan David Cuellar.

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar, señaló que al principio las llevó a la fiesta mediante la aplicación y posteriormente, le pidieron su número para que las recogiera más tarde cuando salieran de la fiesta.

Cuellar aseguró que alrededor de las 4 de la mañana las amigas le enviaron un mensaje para que pasara por ellas a la quinta; sin embargo, al llegar ellas subieron a Debanhi y se fueron en otro vehículo.

"Me menciona que si les puedo facilitar mi número para regresarlas y yo les digo que siempre y cuando yo anduviera cerca de donde fue la fiesta... me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dicen que sí puedo pasar por ellas... tarde de 10 a 15 minutos en llegar por ellas y suben a Debhani.

"Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere... (ellas) pasan en otro carro", dijo David.

El chofer explicó que una vez que las amigas se fueron Debanhi le empezó a decir que eran malas amigas porque la había dejado en ese lugar, le empezó a preguntar a Debanhi la dirección de su casa, pero no se la dijo, de igual forma envío a mensaje a las amigas para que se la pasarán y llevar a Debanhi pero no se la proporcionaron.

"Me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a dónde. Después de eso me pide un cable para cargar el celular y ella se pasa al asiento de adelante", agregó.

De acuerdo con el taxista, al avanzar unos cuantos metros de donde recogió a Debanhi, la joven le pidió que la llevará a otra fiesta, sin embargo, al llegar no se bajó, por lo que después le enviaron otra dirección y le preguntó a Debanhi que si era su casa y le dijo sí.

Agregó que al momento que iban avanzando en el carro, Debanhi insistió en que la bajara y aseguró que al detenerse Debahni se bajó del coche.

"Donde avancé antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo y es ahí donde yo tomó las fotografías y le aviso a su amiga de que se bajó", agregó Cuellar.