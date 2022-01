Analizan crear organismo ambiental con 'muchos dientes'

García dijo que ya hay avance en el Congreso del Estado para crear una nueva Constitución en la que se permitan estas acciones.

El Gobierno de Nuevo León busca poner "mano dura" a las empresas contaminantes del estado, debido a que la mala calidad del aire provoca enfermedades respiratorias entre la población así como trastornos psicológicos como depresión y ansiedad.

El gobernador del estado, Samuel García explicó que están analizando la creación de un organismo ambiental desde la Constitución, que se encargue de bajar los índices contaminantes.

"Si creamos un organismo desde la Constitución que tenga las facultades de meterse en todos los temas de contaminación resultará más útil y eficaz. Ya no podemos seguir echando culpas diciendo este ramo es federal, municipal, estatal, propiedad privada, esa narrativa ya está agotada y la gente ya no quiere excusas, quiere soluciones", añadió García Sepúlveda.

El mandatario estatal agregó que desde la Constitución se puede armar una figura que tenga "muchos dientes" y que sea innovadora para que "meta en cintura" a los agentes contaminantes sean federales o no.

"No ocupamos muchos estudios si todos los días nuestros cielo se pone grisáceo. Le quiero pedir a todos los actores involucrados en este tema que contribuyan para bajar los niveles de contaminación", comentó.

Por otra parte, García aclaró que actualmente el Procurador Ambiental sólo puede "meter mano" en áreas que le pertenezcan al estado y no en las federales.

"No tiene más poder, no puede ir a Pemex, no puede atacar el huachicol, no se puede meter a Áreas Protegidas Naturales, no se puede meter con ciertos giros, con industrias federales, entre otras cosas", puntualizó el gobernador.