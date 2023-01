Analizan denunciar a equipo 'Bronco' por abandono de Línea 2

Director de Metrorrey, Abraham Vargas, afirma que estudian las posibles acciones penales por desdeñar mantenimiento del Metro.

Metrorrey anunció que estudia seriamente demandar al gobierno del “Bronco” por haber desatendido el mantenimiento de la Línea 2 del Metro de Nuevo León, lo cual contribuyó a la situación de un posible colapso, así como al alto gasto que este gobierno ha tenido que invertir.



Dicha denuncia se sumará a la que ya se alista contra quien resulte responsable por el mal diseño de la obra, y se analiza si van juntas o se presentan en carpeta separadas. Con esto, la administración actual sí ve responsabilidad del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón en el descuido y actual gasto de más de $1,000 millones de pesos que se destinarán a la reconstrucción de la obra.



Además, refieren que durante los últimos dos años de esa administración no se compraron ningún tipo de refacciones, que eran necesarias para el normal funcionamiento del sistema Metro. Por ejemplo, 15 vagones estaban fuera de circulación por falta de refacciones.



El director de Metrorrey, Abraham Vargas, dijo en entrevista que es evidente la desatención en algo tan “básico y necesario” como lo es el mantenimiento, por lo que los abogados del organismo pedirán a las autoridades judiciales que determinen si esto constituye un delito.



“El equipo de abogados nos recomendará que es lo más eficiente para presentar las denuncias y demandas, si presentar una sola, o presentarlas por separado en función del posible delito.



“Al final de cuentas, hay una desatención, sí, sin duda, y si es un delito ya lo determinarán las autoridades fiscalizadoras, pero no se puede negar que se destinaba muy poco recurso a algo que es tan básico como un mantenimiento”, indicó.



Ayer, El Horizonte dio a conocer que en el gobierno del exgobernador, Jaime Rodríguez, el presupuesto de mantenimiento para la Línea 2 del Metro cayó 90%, pues apenas se le destinaron $13.3 millones de pesos cuando en el sexenio de su antecesor Rodrigo Medina fue de más de $120.7 millones de pesos, según las cuentas públicas dictaminadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).



Aunque puntualizó que, mínimo, a todo el sistema del Metro se le deben destinar entre $250 y $300 millones de pesos anuales para “mantenimiento rutinario”. De esa cantidad, dijo, la mayor parte debe ser para las líneas más antiguas como la 1 y la 2. Por lo tanto, subrayó, destinarle $13 millones a la Línea 2 durante todo un sexenio, es un descuido.



“Los números no nos dejan mentir, se destinaron $13 millones para mantenimiento, un sistema como el Metro requiere cuando menos $250, $300 millones de pesos de mantenimiento preventivo y rutinario, sin contar las inversiones adicionales que requiere como en este caso la compra de los nuevos vagones”, afirmó.



Vargas remarcó que prueba de la negligencia es que el gobierno de Samuel García tuvo que invertir en su primer año de gobierno $40 millones de pesos para hacer una evaluación estructural y un reforzamiento, lo cual debió realizarse desde los primeros años del gobierno del “Bronco” cuando aparecieron las primeras grietas.



“Tan solo en hacer esta evaluación estructural y en hacer la inspección estructural, el proyecto ejecutivo de reforzamiento, junto con unas primeras intervenciones tendientes a reforzar la estructura, el año pasado se destinaron $40 millones de pesos.



“Entonces si no le invertían a mantenimiento, menos le iban a invertir a un diagnóstico de estas características, además de que es notorio el desgaste, si vas a las estaciones, se ven muy descuidadas porque precisamente tampoco en manteamiento estético se destinaban recursos”, sostuvo el director de Metrorrey.





¡El colmo! Ni refacciones compraron

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, reveló que tampoco se invirtió en los últimos dos años y medio en refacciones del material rodante, lo que provocó mantener fuera de servicio a 15 vehículos.



“El año pasado destinamos a refacciones de material rodante cerca de $60 millones de pesos, no se habían comprado ruedas en los últimos 2 años y medio, entonces nosotros hicimos un pedido muy importante de ruedas que nos van a permitir mantener la flota operativa más tiempo, teníamos 15 vehículos fuera de servicio por ruedas”, concluyó el funcionario.



Comprarán NL cuatro vagones



Abraham Vargas, director de Metrorrey, adelantó que se realizará la compra de cuatro vagones nuevos, los que permitirán contar con dos trenes más.



“Muchos de nuestros trenes están llegando al final de su vida útil, con estos cuatro vagones y dos que tenemos adicionales en los talleres, podemos armar dos trenes nuevos, lo cual nos permitirá incrementar la fiabilidad del servicio”, apuntó el funcionario.



Costará $200 millones primera etapa de recostrucción, asegura Metrorrey



Tras supervisar los trabajos en la Línea 2 del Metro, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que la primera etapa de las reparaciones tendrá una inversión de $200 millones.

En entrevista para Azteca Noreste, el funcionario subrayó que la obra consiste en labores de reforzamiento en el tramo de las estaciones Niños Héroes a Universidad, donde se busca corregir las deficiencias de diseño.



“Se eligió propuesta de reforzamiento que tuviera como prioridad cuatro premisas: cumplir con la normativa, que fuera una solución de largo plazo, en el menor tiempo posible y al menor costo.



“Para la segunda fase, que es de estación Universidad a la terminal Sendero, estaremos explorando algún otro proyecto de reforzamiento en los capiteles, que pudiera resultar de menor costo, pero bueno este tramo que es el de máxima prioridad”, señaló Abraham Vargas.



Además el funcionario estatal indicó que el objetivo es cumplir con la reapertura de dichas estaciones el próximo 28 de febrero.



El titular de la dependencia, explicó que el tramo elevado, que tiene una longitud de 6 kilómetros, involucra a 34 columnas, que son 34 capitales que se tienen que reforzar, donde en la primera etapa ya se realizan pruebas por parte de ingenieros del Metro, supervisión externa y un Consejo asesor, integrado por las Universidades y Cámaras empresariales.



“En el primer capitel se están haciendo pruebas de adherencia de la fibra de carbono, la fibra de carbono es una tela ultra resistente que le incrementa la capacidad del capitel; y en el segundo están haciendo estas pruebas de adherencia, se aplican tres capas de esta tela que va, se adhiere con una resina especial”, detalló Vargas.