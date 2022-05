Analizan futuro de alumnos de Instituto Las Brisas

Padres de familia solicitaron el seguimiento del ciclo escolar y ayuda psicológica para sus hijos.

Ante la situación que se está presentando en el Instituto Las Brisas tras el hallazgo de cámaras en los baños de una quinta perteneciente a este, la secretaria de Educación, Soficialeticia Morales, recibió en Palacio de Gobierno a los padres de familia para definir el futuro de los alumnos del colegio.

En la reunión también estuvieron presentes la diputada federal Karina Barrón y el Secretario de Gobernación, Javier Luis Navarro Velasco.

Dicha reunión se dio tras petición de los padres de familia, quienes piden aclarar la situación de los alumnos ya que la institución actualmente se encuentra clausurada y no se encuentran recibiendo clases.

La legisladora federal indicó que no se puede permitir este tipo de situaciones y pidió a las autoridades estar pendiente de la investigación que arroje la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y atender a los alumnos para la continuidad de su ciclo escolar.

"No podemos permitir este tipo de situaciones, te lo digo como madre, me preocupa que, así como este hombre pueda haber más en otras instituciones, por eso es que solicitamos a la Secretaria de Educación la vigilancia adecuada para que no se vuelva a repetir esto. Es necesario sentar un precedente y que se aplique todo el peso de la ley.

"Estuvimos cuestionando a las autoridades cuál iba a ser el futuro de los alumnos y del instituto, cómo van a terminar su actual ciclo escolar, y el acomodo de los niños y las niñas para el siguiente año", mencionó Barrón.

Tras la reunión los padres de familia también solicitaron que se brinde ayuda psicológica para sus hijos ante dicha situación.