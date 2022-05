Analizan modificar programa 'Agua para todos'

Ante la falta de lluvias y los problemas de abastecimiento en algunos sectores del Área Metropolitana de Monterrey, el gobierno de Nuevo León analiza modificar el programa "Agua para Todos".

"Los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional, al menos para el mes de mayo, no son muy optimistas. Lo cual nos hace pensar que las previsiones que hemos estado haciendo en nuestro sistema de abastecimiento de la ciudad pueden estar en riesgo y quizá tengamos que corregir el esquema", comentó Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey.

"A todas luces es claro que con estas precipitaciones el programa que establecimos de Agua para Todos no está siendo suficiente", agregó.

Sin precisar detalles, el funcionario justificó la posibilidad de modificar el programa con un incremento en los problemas de abasto.

Detalló que los problemas en la zona norte, donde se registra más de un día a la semana sin agua o con baja presión, se debe principalmente a la falta de líquido en la entidad y a la manera en la que se distribuye.

La cantidad limitada del recurso en los tanques, dijo, se debe a que simplemente no se tiene suficiente agua en los mismos.

"Si en algunas zonas nos estamos quedando sin agua no es porque se les está cortando, es porque no hay agua, así de fácil. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevarla, básicamente en la noche porque no hay consumo en el resto de la ciudad", señaló.