Anuncia Samuel García Línea 6 hacia Apodaca

Mandatario estatal confirma viaductos elevados para líneas 4 y 5; ofrece ampliar líneas 1, 2 y 3 con nuevas redes de Transmetro que usarán unidades eléctricas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció ayer la construcción de la Línea 6 del Metro hacia el municipio de Apodaca; además, confirmó la realización de las líneas 4 (Centro de Monterrey-Santa Catarina) y 5 (Centro de Monterrey-Mederos).

Para los tres nuevos ramales se contemplan que sean viaductos elevados y en conjunto representan una inversión por $26,000 millones de pesos; además, se indicó que se ampliarán las líneas 1, 2 y 3 con rutas de Transmetro, las cuales usarán unidades eléctricas.

Durante la rueda de prensa Nuevo León Informa de ayer, el mandatario estatal y su secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señalaron que con estos proyectos se asentará una base sólida para un nuevo sistema de movilidad en la urbe regia.

El mandatario estatal aseguró que sí podrá terminar las tres líneas proyectadas en su sexenio y que, a pesar de la polémica que se ha generado con vecinos, las tres serán tipo metro elevado.

Además, el gobernador aseveró que con estas tres nuevas obras se logrará duplicar tan sólo en su gobierno lo que Metrorrey hizo en 34 años, y agregó que en conjunto las líneas 4, 5 y 6 tendrán un total de 41 kilómetros y 41 estaciones.

"Vamos a hacer en seis años más de Metro, estaciones y kilómetros que lo que han construido en 34 años, desde que se creó Metrorrey.

"Lo vamos a lograr, tenemos a los expertos, aquí no hay grillos, ni políticos, van a ser los mejores de manera técnica, no politizada. Vamos a hacer tres líneas del Metro. Sí, habrá dinero para empezar las tres líneas y terminarlas en este sexenio", mencionó Samuel García.

Por su parte, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señaló que "el Metro será la columna vertebral del sistema de transporte, con lo que son las líneas 4, 5 y 6, tenemos mucho más alcance en kilometraje que lo que se había hecho. Va a ser un Metro con condiciones que sea muy esbelto, moderno, aerodinámico... lo más moderno, jamás construido en México, se va a construir aquí".

Alista Estado reestructura del transporte

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de su secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, indicó que ya está todo listo para la reestructuración del transporte público de pasajeros.

Ambos funcionarios señalaron que para finales de este mes llegarán los nuevos camiones que servirán para fortalecer el actual padrón de unidades.

Y puntualizaron que de las 800 unidades, adquiridas por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad a la empresa china Ankai, arribarán las primeras 100 a finales de marzo y estarán listas para operar con la nueva estructura del transporte.

Línea 5 será elevada



Ante los cuestionamientos y quejas que realizaron algunos vecinos del sur de Monterrey contra la Línea 5, que irá hacía Mederos, el gobernador Samuel García señaló que ésta se realizará con viaducto elevado, porque es parte de un plan integral de movilidad, y que es lo mejor para todos.

Durante la rueda de prensa Nuevo León Informa, al hablar de las líneas 4, 5 y 6, el mandatario estatal indicó que es importante no estar peleando y pensar en colectivo.

"Tenemos que ver esto integral, como un todo, no nada más pensar en mi colonia ¿Qué les voy a decir a los estudiantes del Tec y de Mederos? Que no va a haber Metro. Vienen desde el norte de Monterrey y de otras ciudades en carro o en transporte público ¿Qué les voy a decir, que no va a haber Metro, porque no hubo diálogo o que no va a haber futuro, porque algunos quieren conservar toda la infraestructura de hace 30 años?

"No se puede y por eso tenemos que avanzar, este Nuevo León, nada lo para, nada, ni nadie lo para, porque es lo mejor para todos, y porque Nuevo León requiere esta movilidad para seguir siendo la ciudad más competitiva de México", indicó García.