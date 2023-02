Aprovechan poca vigilancia para seguir tomando en la presa

Paseantes en la presa La Boca aprovecharon la poca vigilancia para saltarse la nueva prohibición de ingresar bebidas alcohólicas al embalse.

En un recorrido durante el primer fin de semana con la medida en vigor, se constató cómo la gente sigue bebiendo en el malecón y en los estacionamientos.

Y pese a que las autoridades municipales informaron que la prohibición iba acompañada de inspecciones, este domingo se pudo comprobar que a la entrada únicamente se les hacía un recordatorio verbal sobre la disposición a los visitantes.

Sin embargo, hubo quienes aseguraron no conocer la regla y que nunca les fue informada a la hora de ingresar a la presa.

“Nosotros no estábamos enterados de eso, es la primera vez que yo vengo; en la entrada no me dieron esa información, nada más me cobraron y me dejaron entrar”, dijo Patricia Pérez.