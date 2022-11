Aprueba Congreso desafuero contra Javier Navarro

La oposición aprobó el desafuero contra el secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, mientras que Morena se abstuvo.

La Fiscalía Anticorrupción ahora podrá investigar las acusaciones de abuso de autoridad que enfrenta el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, esto, luego de que el Congreso aprobara la declaratoria de procedencia contra el funcionario.



Con 28 votos, el Pleno dio luz verde a la medida que la Fiscalía requirió para indagar a Navarro por no publicar 56 decretos aprobados por el Poder Legislativo.



La indagatoria se desprende de una denuncia presentada por Mauro Guerra, presidente del Congreso.



Únicamente la bancada de Movimiento Ciudadano votó en contra, mientras el dictamen obtuvo la aprobación del PRI, PAN, así como de la diputada sin partido, Jessica Martínez.



En tanto, quienes se abstuvieron de emitir su voto fueron el morenista Waldo Fernández, y Raúl Lozano del verde.



“Lamentablemente Nuevo León está en un conflicto de ingobernabilidad, esa es una realidad; hoy se va a abrir una puerta que creo no se va a poder cerrar, y las consecuencias van a recaer en las y los ciudadanos.



“Mi voto no implica una opinión respecto al trabajo que ha hecho el secretario de Gobierno con la no publicación de los decretos, sino que mi voto recae en hacer un llamado a la gobernabilidad; la bancada de Morena simplemente como Poncio Pilatos se lava las manos y va en abstención”, consideró Waldo Fernández.



En tanto, para los diputados de Movimiento Ciudadano, la intención de investigar al funcionario es parte de un “revanchismo”.



“Nuevamente estamos ante un punto de acuerdo que constituye un revanchismo y de actos desesperados de las bancadas mayoritarias en contra de los miembros del Ejecutivo estatal; buscan a todas luces un golpeteo político”, expresó el legislador naranja, Roberto Farías.



Por su parte, desde el lado opositor, los diputados argumentaron la existencia de informes técnicos de la Fiscalía que sugieren que Navarro sí incurrió en una falta.



“En reiteradas ocasiones el secretario ha hecho caso omiso en sus responsabilidades; provocando con ello, desde luego, un vacío legal para la promulgación de esas reformas que son en beneficio de la ciudadanía.



“Este tipo de acciones, sin duda, hacen presumible la existencia de un delito, que es el abuso de autoridad”, argumentó Alhinna Vargas del PRI.