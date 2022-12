Aprueba Congreso Presupuesto de Bloque Opositor

El Presupuesto del Bloque Opositor integrado por el PRI y PAN, fue aprobado con un total de 132 mil millones de pesos de fondo para los municipios de NL.

Después de aprobar en Comisiones dictamen del Presupuesto del bloque opositor integrado por PRI y el PAN, este avanzó y fue aprobado en el Pleno del Congreso local para quedar en un total de de $132 mil 688 millones de pesos.



Con ello se fortalece a los municipios, organismos autónomos y a organizaciones no gubernamentales, en el caso de los municipios de incluyen $12,000 millones de pesos para los fondos de los 51 municipios.



Sin embargo, esta propuesta podría no llegar a ser publicada por el estado ya que se ha manifestado en días pasados que sus áreas administrativas ya se encuentran cerradas, además de que el gobernador ya había señalado que se iría con el Presupuesto del 2022.



El Presupuesto fue aprobado con 28 votos a favor, 11 en contra y una abstención, diputados de Movimiento Ciudadano como Héctor García, Iraís Reyes, se pronunciaron en contra y calificaron como ilegal la medida.



La aprobación de esas reformas se da pese a la advertencia del Gobernador Samuel García de que aplicará en el 2023 los Egresos del 2022 y de que no hay quien reciba los decretos en Palacio de Gobierno y tampoco pueden publicarse porque el Periódico Oficial está cerrado.



Dicha propuesta fue aprobada a pesar de que el gobernador ya la había rechazado señalando que se iría con el Presupuesto del año pasado, quedando con $138,000 mil millones de pesos.



Antes de aprobarlo en Pleno, los diputados rechazaron incrementos solicitados por el gobernador Samuel García para las tarifas de las plataformas digitales de taxis y tumbaron la petición del mandatario que buscaba aumentar al 100 por ciento el cobro a negocios por las licencias de expendio de alcohol.



Ahora que fue aprobado y solamente se contemplaron unas reservas señaladas por la diputada Ivonne Álvarez, este debe ser aprobado para publicarse en el Periodo el Estado.



Sin embargo, el Periódico Oficial del estado se encuentra cerrado desde el 14 de diciembre por vacaciones y su titular presentó su renuncia este mismo día, argumentado “ambición desmedida” por parte de diputados del PAN y el PRI.