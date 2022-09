Aprueban dictamen para la elección del Comité del SEA

Los integrantes para dicho cuerpo serán presentados éste lunes 12.

Con mayoría de votos, la Comisión Anticorrupción avaló el proyecto de dictamen para la elección de integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual se presentará en al Pleno del Congreso el próximo lunes.

Dentro de la sesión la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, planteó que se extendiera el plazo de la convocatoria, además de solicitar que se estableciera que ex gobernadores, dirigentes de partidos políticos, consejeros de la Judicatura, ex fiscales, entre otros ex funcionarios no puedan participar para este Comité.

"Queremos agregar el 5 no haber desempeñado cargo de dirección nacional estatal o municipal en algún partido político en los últimos 10 años previos a la fecha de convocatoria; no haber sido miembro adherente o afiliado a algún partido pollito en los últimos años previos a la fecha de convocatoria, no haber desempeñado cargo de secretario o subsecretario de alguna dependencia del gobierno estatal o dirección general de para estatales, Fiscal general de Justicia, consejero de la judicatura, magistrado o juez", propuso la legisladora.

Comentó además que se buscará garantizar que quienes formen parte del SEA no tengan ningún apego o cercanía con ningún poder del Estado de ningún nivel.

Sin embargo, las peticiones hechas por Pámanes fueron rechazadas por la Comisión, así como la propuesta de su compañera Iraís Reyes, de crear un mecanismo para la evaluación de los perfiles de quienes aspiraran al puesto.

La convocatoria señala que, pueden registrarse para formar parte del Comité del SEAA, personas sentenciadas por delitos que no ameriten más de un año de prisión, y no prohíbe la integración de ex gobernadores, ex fiscales, ex consejeros, entre otros.