Apunta caso de Yolanda Martínez a un suicidio: Fiscalía

Ministerio Público presenta evidencias que indican que la joven de 26 años se quitó la vida; cuerpo no presenta heridas ni huellas de tortura o violencia.

El vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, señaló en conferencia de prensa junto con la fiscal de feminicidios, Griselda Núñez, que el cuerpo de Yolanda Martínez no presenta heridas, huellas de tortura o violencia.

Además, indicó que la principal línea de investigación por la muerte de la joven, de 26 años, es un suicidio, a la vez que presentó pruebas más contundentes que apuntan en este sentido. Y tras la presentación de las evidencias, y a diferencia del pasado, la hipótesis sí fue aceptada por el padre de la víctima.

Dentro de los indicios asegurados, detalló el vicefiscal, se encuentran dos frascos que podrían contener fosfuro de aluminio y clorpirifós, ambos insecticidas utilizados en el campo.

Se analiza, dijo Orozco Suárez, si fueron ingeridos por la joven madre Yolanda Martínez, desaparecida desde el 31 de marzo y localizada sin vida el 8 de mayo en un baldío de la colonia Los Huertos, en Juárez.

"Se ha solidificado, consolidado de mayor manera la línea de investigación orientada un suicidio, ya conforme ha avanzado la investigación, el análisis de pruebas periciales, ha ido debilitándose la línea de un feminicidio; insisto, esto no es una conclusión", sostuvo el funcionario.

Se detalló que en el lugar donde fue localizado el cuerpo de la joven se recolectaron indicios y elementos como un vaso de unicel que tiene escrito una frase de despedida; dos botellas de agua; recipientes con sustancias tóxicas; la bolsa intacta con ropa; un bote con la leyenda "control 24G" que es un plaguicida, su celular que está en análisis y una tarjeta de débito Banorte.

"No se encontraron casquillos, armas, cuerdas o cualquier otro instrumento utilizado para agredir; es importante decirles, no se robaron pertenencias, como se informó a ustedes el lunes, y se reitera en este momento, a juicio de la familia, las pertenencias publicadas se localizaron íntegras", afirmó Orozco.

El vicefiscal explicó que se solicitó el apoyo de peritos del extranjero para que sea analizado el contenido de los frascos y de confirmarse que tienen dicho veneno, se hará un estudio con el cabello y uñas de Yolanda para determinar si los consumió y con ellos confirmar o descartar el tema del suicidio.

También se harán análisis de grafoscopía y grafología para corroborar si la letra escrita en el vaso de unicel es de Yolanda Martínez Cadena. Además, todos estos análisis podrían tardar algunas semanas, por lo que el cuerpo de la joven permanecerá en el Semefo.

Familia acepta hipótesis

Gerardo Martínez, padre de Yolanda, acudió a la Fiscalía y aceptó las hipótesis que apuntan a que la muerte de su hija fue un suicidio, y dijo que esperará el tiempo que sea necesario para que se realicen las investigaciones.

"No hay algo con lo que no esté de acuerdo, porque yo tengo la confianza en la Fiscalía, siempre, aparte de ser autoridad, yo he logrado algo más allá, porque de alguna manera yo busco sumar amigos y amistades, no andar peleando con nadie", dijo.

El padre de familia llegó a la conferencia y se sentó en el espacio de la prensa y al terminar se reunió con los fiscales; al salir atendió a la prensa.

Gerardo Martínez confirmó que su hija padecía de depresión, situación que le manifestó a otras personas, incluyendo a sus hermanos.

"De alguna manera sí estuvo deprimida, porque no nos quiso dar la razón, pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño, porque así lo manifestó con otras personas, cosas de la que apenas me estoy enterando, pero pues puede ser que sí llegó a tomar esa decisión (de por qué se quitó la vida), y si lo hizo, pues quiero saber el fondo del por qué la llevó a tomar esta decisión", recalcó.

Esto fue lo que se encontró junto al cuerpo de Yolanda:

· Vaso de unicel con las frases: "te amo negrito", "ya me voy", "te voy a extrañar", "márcame guapo"

· Dos botellas de agua

· Un recipiente en tubo con la leyenda de peligro, que podría contener fosfuro de aluminio, insecticida o fumigante para granos

· La bolsa de Yolanda, y que usó como almohada

· Ropa, celular, INE, y tarjeta de débito

· Bote con la leyenda "control 24G", que podría contener clorpirifós, que es insecticida para vivienda y agricultura