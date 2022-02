Arranca Estado foros sobre nuevas Líneas del Metro

Este viernes, el Estado comenzó una serie de foros informativos en la zona sur de Monterrey, con los que se busca establecer un diálogo abierto con vecinos del sector respecto a las alternativas que se analizan para la línea 5 del Metro.

Ximena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana encabezó la primer charla, que se organizó en el parque del Fraccionamiento Florida, Primer Sector; donde estuvo acompañada del secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarrear y del director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas.

"Esto es algo histórico. Normalmente nos inquietamos, protestamos, nos molestamos por algún proyecto que viene a nuestra zona y lo que sucede es que el gobierno sube la barda y todo lo contrario, no nos escucha y empieza una manera muy ruin de acallar las inquietudes totalmente naturales.

"Sabemos perfectamente lo horrible que se siente saber que nuestra voz no se escucha, que tenemos inquietudes y que el gobierno parece que no está para servirnos", expuso Peredo.

Los funcionarios señalaron que la intención es resolver las dudas e inquietudes que existen en torno a la obra, y saber qué es lo que desean para la Avenida Garza Sada.

"Tengan la seguridad de que estamos aquí de puertas abiertas, no vamos a ocultar ninguna información, lo que queremos es construir con ustedes y si no, no construimos, estamos en ese plan de total apertura y confianza", continuó la secretaria de Participación Ciudadana.