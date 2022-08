Arranca nuevo ciclo escolar: reto abatir el rezago educativo

Clases en línea en NL provocaron rezago educativo en ¡7 de cada 10 estudiantes!... Ahora el reto es abatirlo.

Como lo reportó El Horizonte en su momento, la educación puramente "en línea" y el no haber regresado más rápido a las clases presenciales provocó un retraso educativo altísimo, pues afectó a tantos como 7 de cada 10 estudiantes, reveló Educación estatal.

Este lunes en Nuevo León regresan a clases 1 millón, 061,889 alumnos, por lo que el principal reto, según la secretaria Sofialeticia Morales, será recuperar, fortalecer y mejorar los aprendizajes imprescindibles en español y matemáticas.

En rueda de prensa Nuevo León Informa, la titular de Educación estatal explicó que, para conocer los aprendizajes de niños de tercero de primera, sexto de primera y tercero de secundaria, se realizó la evaluación "Nuevo León Aprende".

Y remarcó que "el énfasis que estamos poniendo es en el número de alumnos y alumnas que dominan los aprendizajes imprescindibles (español y matemáticas), pero el gran desafío es ese 70% o 65% que no lo dominan".

La secretaria de Educación en el estado detalló que todos los alumnos pasaron grado, debido a una norma de la Secretaría de Educación Pública, que no se podía calificar a ningún alumno con menos de seis, ni tampoco retenerlo en el grado en el que está.

De acuerdo a la funcionaria, las clases a distancia provocaron un rezago educativo del 70% del alumnado, confirmando lo publicado por El Horizonte el pasado mes de febrero.

"Me parece tan urgente que cada escuela conozca los resultados de aprendizaje, porque el gran desafío es construir un piso parejo, no sancionar a aquel 70% o 65% que no dominó los aprendizajes imprescindibles y que ahora está en cuarto, por centrarme en tercero de primaria, sino fortalecer las estrategias pedagógicas para construir un piso parejo", dijo Morales.

Y remarcó, "no se sanciona al alumno ni a la alumna, pero sí, usar las herramientas para fortalecer esos aprendizajes imprescindibles e ir construyendo un piso parejo en los distintos niveles educativos".

En cuanto a la evaluación "Nuevo León Aprende", Morales explicó que la prueba se aplicó a 82,683 alumnos de tercer grado de primaria, que representa el 86% de estudiantes; a 85,226 alumnos de sexto grado, un total de 88%; y a 77,721 estudiantes de tercero de secundaria, que representa el 85 por ciento.

Además, subrayó que en tercero de primera el 24.5% domina los aprendizajes imprescindibles, en sexto el 30.2%; en secundaria el 30.5, en lenguaje y comunicación, en matemáticas, el 32.2% (en tercero); el 22.4% (en sexto) y 21.5% en secundaria.

Cabe precisar que esta situación ya había sido alertada por expertos y organizaciones sociales. El Horizonte documentó el 10 de febrero de 2022 que las clases a distancia no dejaron buenos resultados, pues desde que se implementó la modalidad del trabajo escolar en línea por la pandemia de Covid-19, los alumnos presentaron retrocesos.

De acuerdo con un estudio, elaborado por la consultora Kumon, el faltar a las aulas durante casi dos años provocó que los alumnos de educación básica de Nuevo León tengan un atraso de tres años en sus conocimientos.

Ahora, ante el arranque del ciclo escolar 2022-2023, que será principalmente presencial, Sofialeticia Morales, secretaria de Educación, reconoció el gran reto que se tiene para fortalecer los conocimientos de los menores de edad.

"Tenemos grandes desafíos en este ciclo escolar, que la pandemia silenciosa de la perdida de aprendizaje se manifiesta a través de esta evaluación y que todos los maestros y maestros y todos los directores y directoras entran con la conciencia de que este es un año para recuperar aprendizajes", señaló la funcionaria.

Al dar a conocer la evaluación, Morales explicó que las niñas tienen un mejor puntaje en lenguaje y comunicación, sin embargo, en secundaria no se ve tan significativo; mientras que el caso de matemáticas las niñas tienen un peor desempeño que los niños.

Para la dependencia estatal, esta evaluación servirá para dimensionar los desafíos educativos que se tienen en el estado para con ello a través de políticas educativas puedan recuperar, fortalecer y mejorar la educación.

Ante ello, se entregó a cada escuela un programa a través del cual podrán conocer los resultados de sus alumnos y poder trabajar y reforzar los aprendizajes necesarios.

"A través del Consejo Técnico Escolar, esta semana que concluyó le entregamos a cada escuela para que sea la columna vertebral, el programa escolar de mejora continua y esta se entregó a cada uno de los directores y directoras de las escuelas primarias y secundarias del estado.

"Se le da a cada escuela en los conceptos clave del lenguaje y comunicación, cuáles son los que tiene que reforzar... a nivel de detalle tenemos el porcentaje de estudiantes que demuestra cada aprendizaje de los aprendizajes fundamentales", agregó.

Asegura SE estar lista para enfrentar problema de agua en escuelas

Ante el inicio del nuevo ciclo escolar y el regreso de más de 1 millón de alumnos a las escuelas en el estado, la Secretaría de Educación aseguró estar lista para enfrentar los posibles problemas de agua que se presenten las escuelas.

La titular de la dependencia estatal, Sofialeticia Morales, explicó que cuenta con 80 pipas para la distribución de agua y ya han instalado más de 3,000 tinacos.

"La distribución de agua en las escuelas en la zona metropolitana con mayor vulnerabilidad ha conseguido 80 pipas para la distribución en escuelas públicas de Educación Básica. Tenemos instalados más de 3,000, nos faltan algunos tinacos por instalar, en la zona de desabasto tenemos todas las escuelas con tinaco.

"Si tiene hasta 450 alumnos es un tinaco por escuela, si tiene más de 450 son 2 hasta 650 y si tiene más de 650 tomando los dos turnos, tiene 3 tinacos", señaló Morales.

La secretaria de Educación agregó que se estima para el mes de septiembre poder tener instalados tinacos en todas las escuelas.

En el caso del agua para beber de los alumnos, señaló que a quienes sea posible se les pedirá que lleven agua embotellada.

"Si le estamos pidiendo en la medida de lo posible que los niños lleven agua para tomar, pero también tenemos reservas en las zonas que no tienen agua, en esas tenemos distribución de agua para tomar, embotellada", agregó.

No exigirán cubrebocas ...sólo tomarán temperatura

La secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, indicó que en el regreso a clases presenciales será sin la obligatoriedad del cubrebocas, pero que sí se mantendrán las medidas sanitarias de lavado de manos, utilización de gel antibacterial y toma de temperatura.

En la rueda de prensa Nuevo León Informa precisó que "las medidas sanitarias continúan, gel, revisión de temperatura, el uso de cubrebocas opcional y desde la Secretaría de Educación recomendamos que primaria baja y preescolar lo sigan utilizando, pero es opcional de las familias".

Y abundó: "es obligatorio (el cubrebocas) solamente cuando un miembro de la familia con la cual conviven cotidianamente tiene Covid, sí, les pedimos que asistan con el cubrebocas para proteger a los otros, solamente en esos casos".

Morales recomendó a los padres de familia a llevar a vacunar a los niños.

Van por más infraestructura

Sofialeticia Morales, secretaria de Educación de Nuevo León, detalló los retos que se tienen en materia de infraestructura educativa en la entidad.

Y remarcó que de ocho escuelas en proceso de construcción, los alumnos y alumnas estarán en un modelo híbrido rotativo en escuelas cercanas; seis escuelas en proceso de construcción trabajarán a distancia, apoyadas por Escuela TV; y 12 escuelas con problemas de suministro de servicios empezarán a distancia.

Agregó que 47 planteles que requieren aulas adicionales estarán operando en 82 aulas móviles con un modelo híbrido rotativo.

No prohibirán en NL ingreso a alumnos con cabello pintado o largo (caso de varones)

Tras la polémica que surgió a nivel nacional ante las denuncias de alumnos a quienes se les negaba el ingreso a los planteles educativos por traer el cabello teñido o largo, la Secretaría de Educación en Nuevo León informó que no prohibirá el ingreso a los estudiantes que hayan optado por tener esta apariencia.

La titular de la dependencia, Sofialeticia Morales, indicó que respetarán la medida que determinó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), como no negar el acceso a niños y jóvenes que acudan con el cabello largo o pintado a clases.

"Enmarcamos la educación en el derecho humano de los niños y niñas, el primer derecho es respetar su apariencia, entonces no tiene autorización ninguna directora, ningún director a sancionar el cabello, el color, mientras tenga una apariencia limpia y ordenada para asistir a la escuela. Es respetar la apariencia de cada niño, niña, con limpieza y orden", señaló Morales.

Hace algunos días, la Conapred dio a conocer que del 3 de enero al 15 agosto del 2022 había recibido 487 quejas respecto a la prohibición de la entrada a los alumnos por su apariencia física, por ello lanzó un comunicado haciendo un llamado a respetar los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes en las escuelas.