Arranca Nuevo León plan universal de salud

Gobernador Samuel García señaló que nuevo programa se enfocará a la población abierta y dará atención a más de 300 enfermedades.

El gobernador Samuel García lanzó ayer la versión estatal del extintó Seguro Popular, pero este nuevo plan es para otorgar cobertura universal y atender gratuitamente, en una primera etapa, a 1 millón 700,000 habitantes nacidos en Nuevo León que carecen de los servicios de salud.

Y así, Nuevo León se convertirá en el primer estado de América Latina en atender la salud de los ciudadanos sin importar su condición económica.

Después de anuncio, el mandatario encabezó la entrega masiva de la tarjeta que garantiza esa cobertura y que se llama "Cuidar tu Salud-Nueva Ruta".

"Tan sólo al alcance de una tarjeta, que con el CURP, en menos de un minuto, les podemos otorgar, con esto vamos a lograr que 1.7 millones de nuevoleoneses que hoy están desprotegidos, con esta tarjetita puedan acudir y tener servicios en más de 300 enfermedades", dijo el mandatario.

Los padecimientos que cubrirá son el cáncer infantil, el cáncer de mama, diabetes, enfermedades

respiratorias, de cardio, metabólicas, hipertensión, sobrepeso, obesidad, embarazo, atención a recién nacidos, defectos de nacimiento y primera infancia, entre muchas otros.

"Hoy son realidad en Nuevo León y van a ser gratuitas para 1 millón 700,000 nuevoleoneses, que ya no les vamos a preguntar si tienen o no seguridad social, si tienen empleo formal, si estaban en una outsourcing... esta tarjeta va a cambiar vidas: Vamos a cuidar tu salud", detalló García Sepúlveda.

La población puede tramitar la tarjeta en los módulos instalados en 392 centros de salud, 11 hospitales y 41 unidades de alta especialidad (UNEME) de la Secretaría de Salud estatal.

El único requisito es llevar el CURP. En una primera etapa se atenderá sólo a los nacidos en Nuevo León.

"Tiene un Código QR. Con tu CURP te dan la tarjeta, del CURP se descargan todos los datos, para que en menos de un minuto tengas la tarjeta", explicó el gobernador.

La tarjeta es parte de la estrategia "Cuidar tu Salud", del programa "Nueva Ruta/Incluir para Ser Iguales", de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno estatal.

La titular del ramo, Martha Herrera, reveló que la carencia de servicios de salud aumentó 77% durante la pandemia, de modo que 1 millón 800,000 personas no tienen seguridad social y 1 millón 200,000 carecen de acceso a la salud. Y de todos ellos, el 21% no tiene para comprar la canasta básica. Este retroceso no se veía desde el 2008.

"Hay familias que están en la disyuntiva de comer o pagar medicamentos y servicios de salud de un ser querido. Esto lo viven miles de personas y no debemos permitir que siga sucediendo", aseveró Herrera.