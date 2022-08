Arranca programa 'Veamos Monterrey'

Uno de los principales temas por el cual los alumnos en Nuevo León presentan un rezago educativo, es por problemas de la vista que le impiden leer con satisfacción lo que los maestros y maestras exponen en clase.

Es por eso que Francisco Cienfuegos da inicio al programa llamado "Veamos Monterrey" el cual consiste en pruebas de la vista a niños, niñas y jóvenes de kínder, primaria y secundaria, que tengan problemas de la vista y necesiten de lentes.

"Antes de la pandemia entre un 8 y 12 por ciento del alumnado, ocupaba unos lentes, que no tenían. Lo más preocupante es que no sabían que los ocupaba, después de la pandemia aumento en un 70 por ciento", mencionó Cienfuegos.

"Veamos Monterrey" dio inicio en el Colegio The Hills Institute, y se espera que con este programa los alumnos que tienen algún problema de la vista no presenten fatiga, dolores de cabeza que le terminen impidiendo el aprendizaje de manera adecuada.

Luego de la prueba y si el estudiante lo necesita, se le dará de manera gratuita unos lentes graduados para de esta manera el alumno pueda leer lo que los maestros exponen y tener un aprendizaje satisfactorio.

"Esto les va a permitir que no tengan fatiga, que no tengan dolor de cabeza, que participen más, que no se acerquen tanto al leer, que lo que esta exponiendo la maestra o maestro en el pizarrón puedan tener una visión de alcance", señaló.