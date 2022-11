Arzobispo indica que vandalismo es impulsado por las drogas

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, lamentó el incendio que se registró el sábado en la iglesia Santa Isabel, en Guadalupe, el cual señaló que fue a causa de las drogas, pues dijo quienes las consumen dañan la seguridad.



Durante su mensaje dominical, Monseñor aseguró que este se trato de un acto de vandalismo, impulsado por las drogas.





“Quiero informar a la comunidad católica el reciente acto de vandalismo que sufrió la Parroquia de Santa Isabel, en Guadalupe, quemaron el Cristo, dañaron el presbiterio y estaban a punto de quemar las bancas de la iglesia. Esto es a causa de las drogas, por eso quiero decirles que las drogas no es solo un asunto de salud sino de paz y tranquilidad, es un asunto de seguridad”, señaló Cabrera López.



Ante ello, el Arzobispo hizo un llamado a las autoridades para que se siga combatiendo esta problemática, evitando su consumo, distribución y venta.





“Quiero invitar a todos ustedes a que hagamos lo que está de nuestra parte para no consumir drogas, que las autoridades sigan cuidando que no haya distribución, ni venta de drogas, porque el caminar de la sociedad se irá complicado en la medida que haya más drogas. Quienes se drogan no solamente se dañan, así mismos, sino que se convierten en un problema de seguridad”, agregó.