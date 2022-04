Asegura Colosio que no estaba en estado de ebriedad

Luego de ser acusado de presidir presuntamente en estado de ebriedad una sesión de cabildo, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, rindió una declaración al respecto para aclarar la situación.

"Yo me encontraba en una serie de reuniones, no me encontraba en estado inconveniente, solamente tuve un inconveniente técnico, casualmente no hubo queja de la reunión hasta que se me acabó la pila de la computadora y tuve que manejarlo de otra manera", dijo Colosio en la rueda de prensa.