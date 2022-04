Asegura 'El Bronco' que ha pasado 'días muy difíciles'

"Han sido días muy difíciles", resumió el ex gobernador Jaime Rodríguez "N", alías "El Bronco" sobre sus días en el Penal de Apodaca número 2, donde se encuentra recluido desde el pasado 15 de marzo.

A través de sus redes sociales, "El Bronco" confirmó que sus hijos menores lo visitaron en el centro penitenciario el día de ayer martes 26 de abril.

"Definitivamente han sido días difíciles, pero saber que mis hijos y mi familia me esperan, me da la fuerza de seguir adelante", comentó el ex mandatario de Nuevo León.