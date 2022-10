Asegura 'El Bronco' ser absuelto del delito electoral

Después de siete meses que fue detenido por el presunto delito de desvío de recursos por el caso de las Broncofirmas, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, aseguró que quedó absuelto de dicho delito electoral.





“La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad. Hoy, un juez federal lo confirma. He sido absuelto del supuesto delito electoral”, señaló el mandatario mediante un escrito.





El abogado del ex mandatario estatal, Gabriel García, confirmó que 'El Bronco' quedó libre de ese delito luego de que un juez federal señaló que no existía tal delito electoral.





“Los hechos por los que supuestamente se le imputó al ex gobernador fueron hechos que se dieron dentro de un contexto de una elección presidencial, obviamente ni la Fiscalía local, ni los jueces locales tenían competencia para conocer de esos hechos, entonces un tribunal colegiado nos dio la razón y lo remitieron ante un juez federal.





“Nos dio la razón, diciendo que efectivamente no existía el supuesto delito electoral, en razón de varias circunstancias, la más importante es que no existió ese supuesto financiamiento ilícito, o no se demostró en ese sentido y 2 que el ingeniero como candidato independiente, nunca fue precandidato, él siempre fue aspirante a la Presidencia de la República, entonces este delito solamente está reservado para precandidatos, no para aspirantes”, dijo García.





Ante ello, Rodríguez Calderón queda en completa libertad por dicho delito, sin embargo, aún se está el proceso por el supuesto delito relacionado por abuso de autoridad en el caso Ecovía, por lo que se está en espera que se resuelva el amparo que fue presentado ante un juez federal buscando también absolverlo.