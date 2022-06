Asegura Samuel que bloqueos fueron 'orquestados'

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reprochó que se realicen bloqueos en las vías de tránsito, menos aún con fines políticos.

Esta tarde un grupo de vecinos de la zona sur, se manifestaron sobre la avenida Garza Sada y otro más sobre Lázaro Cárdenas como protesta por la falta de agua, pues algunos señalaron que tenían más de 5 días sin el vital líquido.

El mandatario, afirmó que las acciones que se llevaron a cabo en estos lugares fueron "orquestados", pues aunque no mencionó el nombre, aseguró que una de las liderezas que encabezaba los bloqueos es afín a una diputada federal.

"En una crisis no podemos los ciudadanos afectar a otros ciudadanos, de por sí ya es complicado, ¿porque bloquear calles? Hay otras maneras de manifestarse. Todos los días a las 7:00 de la mañana tenemos reuniones con alcaldes para ver donde no llegó el agua y mandar pipas.

"No se vale, lo digo de todo corazón que bloqueen calles, pero menos aún con fines políticos. No puede ser la gente Garza Sada la lidereza que provocó el bloqueo, es una persona afín a una diputada federal, no quiero dar el nombre pero tengo las pruebas y llega una lidereza en una Ram último modelo acompañada por chofer, por Dios esto está orquestado", subrayó García.