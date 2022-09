Asesina a su esposo en defensa propia y queda en libertad

Andrea 'N' acusada de asesinar a su esposo, quedó en libertad luego de que las autoridades determinaron que la agresión fue en defensa propia.

Los hechos se registraron en la colonia Estanzuela, al sur de Monterrey, el pasado 11 de septiembre cuando su esposo en estado de ebriedad y drogado comenzó a agredirla a ella y a su hija.

"Cuando se dan ciertas circunstancias como en el presente caso, que ella no provocó la agresión si no la repelió, cuando esos hechos se dan porque se tenía en riesgo la vida de esta persona y en este caso también de su familia y esa agresión fue inminente y directa y no podía haber sido repelida de otra manera entonces se dan las causas de justificación", detalló el litigante.