Así debes proteger a tus mascotas en este frente frío

En caso contrario los animales pueden presentar hipotermia, cuyos signos clínicos son temblores corporales, baja frecuencia respiratoria y movimientos lentos.

Ante el descenso de las temperaturas en Nuevo León, Protección Civil del estado recomendó a la población mantenerse atentos de sus mascotas para evitarles problemas de salud relacionados con el frío.

Arely Martínez, veterinaria del Equipo de Búsqueda y Localización de esta corporación, explicó que es importante mantenerlas en un lugar cálido, sin humedad, y alejado de corrientes de aire.

Recomendó además que en la medida de lo posible, es necesario proporcionarles una cama, aunque en caso de no tenerla se debe buscar la manera de que no duerman directamente en el piso.

Igualmente explicó que respecto a los paseos, estos no tienen que realizarse cuando la temperatura es muy baja, por lo que recomendó sacarlos únicamente cuando haya sol.

Advirtió de no seguir las medidas, los animales pueden presentar hipotermia, cuyos signos clínicos son temblores corporales, baja frecuencia respiratoria y movimientos lentos, del mismo modo, comentó que aunque parezca contradictorio, arropar a tus mascotas podría representarles un problema si no se hace con la debida precaución.

Esto debido a que su pelaje sirve para regular la temperatura corporal, por lo que hay que poner atención en no colocarle cobijas de más y no ponerles ropa de invierno si la temperatura no lo amerita.