Así se vivió el fin de semana Halloweenesco

Cientos de regios acudieron a los distintos antros y bares en Barrio Antiguo para disfrutar en grande Halloween.



Desde disfraces simples comprados en supermercados hasta disfraces hechos con 5 meses de anticipación, llenaron de ambiente terrorífico las calles de Monterrey.



Empezaron a llegar a Barrio Antiguo a partir de las 8:00 pm con la finalidad de poder alcanzar cupo en los antros, pues comentaron que en las festividades se batalla para alcanzar un buen lugar en las pistas de los antros.





La mayoría llegaban en grupos grandes pero no faltaban los aventados que iban solos a buscar una noche llena de diversión, quienes decían que es muy fácil hacer amigos por el ambiente sano que se vive.



En los antros y bares había filas que parecían interminables para poder entrar a ellos, y mientras los regios hacían fila entraban en ambiente bailando a las afueras de los recintos.





También habían personas que solo iban a tomarse fotos con los demás que iban disfrazados tal como el caso de Cinthya y Cassandra que nos platicaron su plan:





Tras dos años de pandemia andaban disfrutando en grande la noche ya que comentaron que en general se sienten más seguros debido a que ya la mayoría está vacunado.



Además un chico nos comentó que tardo 3 meses en realizar desde cero su disfraz para poderlo lucir el fin de semana previo a Halloween.

“Vengo disfrazado del hombre cierra, me tarde alrededor de 3 meses porque yo lo quería hacer ya que no lo venden en las tiendas, este es un personaje que me gusta de un anime” comentó Isaac Galindo.