Así viven el amor los artistas de circo en San Valentín

Lejos de los típicos lugares para conocer pareja, como fiestas o redes sociales, la historia de amor de estos jóvenes comenzó en su peculiar trabajo: el circo; y es sobre un gran escenario donde pasarán San Valentín.

Juan Pablo y Angela crecieron en el ambiente del espectáculo y se conocieron desde muy niños.

'Yo llegué a los 13 años aquí y todos nos poníamos a jugar y desde ahí empezaba a verla y me gustaba.

'Así pasó el tiempo y ya después me animé para decirle, porque antes no me animaba por la pena y porque estaba muy chamaco', recordó Juan Pablo, quien realiza el acto del Globo de la Muerte.