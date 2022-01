Aumento al predial puede echarse abajo con amparo

Es inconstitucional alza aplicada por alcalde Miguel Treviño, pues no recurrió a valuadores certificados.

El alza en el cobro del predial en el municipio de San Pedro podría ´´caerse´´ debido a que éste viola la constitución.

Por lo tanto, cualquier ciudadano de San Pedro está en posibilidad de "tumbar", mediante un amparo el cobro del impuesto –que este año aumentó25%– pues no está basado en un estudio de plusvalía sino de inflación.

Expertos en derecho fiscal dijeron a El Horizonte que el predial sampetrino tiene un "gran talón de Aquiles" por lo que si un ciudadano considera que el cobro es excesivo e injusto puede recurrir a un juzgado de distrito en materia administrativa federal y fácilmente ampararse para que le regresen su dinero.

El artículo 7 de la Ley de Catastro de Nuevo León señala que la actualización de los valores se deberá fundamentar en un estudio de plusvalía que hagan las juntas municipales catastrales que integran, entre otros, peritos valuadores.

Sin embargo, en el caso de San Pedro no fue así, pues en lugar de acudir a valuadores certificados. el estudio se hizo con criterios solamente avalados por la Comisión de Hacienda del Cabildo sampetrino, encabezado por el alcalde Miguel Treviño.

De hecho, en el expediente 14629/LXXVI de la Comisión Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado y del que El Horizonte tiene copia, se consigna lo que ordena la ley y reconocen que San Pedro no presentó dicho estudio, pero aún así se lo aprobaron el pasado 15 de diciembre.

TALÓN DE AQUILES

Esta parte, señalaron expertos, es el "gran talón de Aquiles" porque nadie se puede brincar la ley.

El abogado fiscalista, Fidencio Montemayor, señaló que ninguna autoridad puede obviar procesos legales.

"Existe un procedimiento que está claramente planteado, y en ese procedimiento lo que sí dice es: que tú, bajo ningún concepto puedes evitar hacer un estudio técnico", sostuvo.

El también jurista, Federico Fernández, dijo que el alza es inconstitucional por lo que los ciudadanos que recurran al amparo tienen garantizado el regreso de lo que pagaron.

"Es ilegal porque no cumple con los requisitos que están en la Ley, ahí ya cada persona tiene que hacer un estudio y poder justificar lo que está mal determinado en su valor", acotó el jurista.

Explican cómo combatir alza del gravamen

Para hacer frente al aumento en el predial, abogados describen la "receta" para que los ciudadanos puedan hacerle frente al incremento que remarcaron es inequitativo.

En primera instancia, lo que se puede hacer ahorita decidirse a interponer un amparo indirecto ya que se está dentro del plazolegal para impugnar, pues las modifi caciones entraron en vigor en enero, explicó el abogado, Mariano de León Sánchez.

"La impugnación de una norma de esta naturaleza debe realizarse vía amparo indirecto alegando su inconstitucionalidad, lo cual debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la norma que revaloriza los predios del municipio de San Pedro", indicó el jurista, Mariano de León.

Se debe llevar el caso ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Federal donde se puede argumentar que se incumplió el principio de legalidad tributaria.

Por su parte, el jurista Federico Fernández añadió que se debe evitar hacer el pago los primeros meses, por lo menos hasta marzo, ya que el acto es visto por los juzgados como una forma de consentimiento al alza.

Enseguida, puede proceder a realizar el pago ya sea bimestral o el anual, pues se garantiza que al resolver el amparo, se le regresa el dinero. "El pago no implica consentimiento, el descuento sí, según la corte", subrayó Fernández.

El abogado consultado por El Horizonte resaltó que es muy importante que el proceso legal se ejecute después de hacer el pago, sin pasar más de 15 días hábiles desde que se cumplió con el impuesto hasta la fecha de amparo.

Pasos para recurrir al amparo y lograr que municipio de San Pedro regrese el dinero pues el alza es ilegal, según abogados y la ley

1.- Decidir si se recurre a amparo indirecto el cual está vigente los primeros 30 días de entrar en vigor la Ley (se cumple el 30 de enero)

2.- Buscar un abogado en materia fiscal

3.- No pagar el predial hasta marzo, cuando ya no se tienen descuentos (Si no se recurrió al amparo indirecto)

4.- Realizar el pago del impuesto en marzo, ya sea bimestral o anual

5.- Recurrir al amparo sin exceder los quince días hábiles después de haber hecho el pago del predial

6.- Acudir al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Federal

7.- Se puede argumentar que es inconstitucional porque se saltaron procedimientos como un estudio técnico; inequitativo porque tiene diferentes tasas, la cual es el doble que el resto del estado; además que no aplicaron el principio de legalidad tributaria.