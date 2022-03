'Aún no notifican audiencia para Jaime': Gabriel García

El abogado del ex mandatario dijo que aún no se les ha notificado sobre la audiencia federal.

El abogado Gabriel García, quien se encarga del caso de Jaime "N", alías "El Bronco", ex gobernador de Nuevo León, informó que la defensa legal y el ex mandatario no han sido notificados de la audiencia federal.

El pasado miércoles 23 de marzo se filtró a los medios de comunicación que el lunes 11 de abril era la fecha asignada para que el juez penal federal, Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, realizara la diligencia correspondiente.

Pero García dice que no han sido notificados de esta audiencia.

"Nosotros aún no hemos sido notificados de la audiencia del 11 de abril, ustedes manejaron ayer en los medios que ya había ese acuerdo y que había esa situación por parte de un juez federal, sin embargo en estos momentos no tenemos motivación alguna, el ingeniero tampoco está notificado", abundó García.

"Ese fue uno de los principales temas tratados hoy con el exgobernador", agregó.

Al cuestionarle cómo fue que los medios se enteraron primero de la fecha para la audiencia antes que ellos, García se limitó a decir que eso mismo quieren saber ellos.

De momento la defensa legal informa que continúan preparándose para la audiencia del 8 de abril, y seguirán esperando a que el poder judicial federal les notifique el litigio correspondiente puesto que el ex mandatario ya cumplió una semana tras las rejas.