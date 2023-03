AyD responde ante falta de agua en diversas colonias

Los cortes de agua que sufren usuarios de diversos municipios se deben al programa de modulación de presiones, afirmó el titular de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán.

En entrevista telefónica para Azteca Noreste, el funcionario dijo que no se tenían reportes de alguna falla en el sistema, pero que revisaría con su equipo de operaciones.

Añadió que la situación pudiera deberse a que la modulación de presiones comenzó en el anillo Monterrey V, que comprende municipios de Juárez hasta García.

“No tenemos cortes programados, debe haber sido alguna falla en algún componente del sistema; sin embargo, en el chat interno que tenemos no aparece por el momento ningún problema de este tipo, si ustedes me permiten, yo me reporto inmediatamente a la dirección de operaciones para que me pongan al corriente de alguna problemática”, apuntó Barragán.