Bajará presión de agua en cerca de 500 colonias de metrópoli
Al menos durante seis horas la presión y el nivel de almacenamiento de agua tendrá una caída importante en algunos tanques.
La noche de este martes dejaron de operar 19 pozos extractores de agua, por lo que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que disminuirá drásticamente del abastecimiento de este vital líquido en alrededor de 500 colonias.
Será al menos durante seis horas, el tiempo en que la presión y el nivel de almacenamiento de agua tendrá una caída importante en algunos tanques.
Como consecuencia las siguientes colonias estarán con niveles muy bajos de presión durante esta noche; reestableciéndose el suministro normal este miércoles 26 de enero por la mañana.
Colonias que tendrán baja presión en el agua
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