Blindan cruce fronterizo de Colombia ante migración ilegal

Aunque aseguró que el cruce fronterizo de Colombia, en el municipio de Anáhuac, no ha registrado ningún incidente y no corre peligro, Marco González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León, indicó que la zona está blindada.



En entrevista al salir del evento “Diálogo Desarrollo Económico Brasil-Nuevo León”, el funcionario afirmó que la migración no es tema de Colombia, ya que cuenta con el resguardo de la Patrulla Fronteriza, Guardia Nacional y Fuerza Civil.

“Todo lo que está sucediendo en las otras fronteras, Reynosa, Brownsville y Matamoros, no es tema aquí en Nuevo León y estamos blindándonos para que no sea tema, no es que estemos confiados, pero dado que nuestra frontera es tan controlada y tan segura que la tenemos, es más no se atreven hasta ahorita pasar por ahí.