'Bronco' deja en el olvido Macrocentro Comunitario

El Macrocentro Comunitario de la colonia Independencia fue abandonada por la administración del exgobernador, Jaime Rodríguez.

La obra, que buscaba convertirse en un gran módulo de desarrollo social para integrar a la comunidad, luce sola y vandalizada.

En el sitio también fueron abandonadas unas aulas móviles que están siendo desvalijadas por pandilleros.

Durante el año 2011 el Macrocentro Comunitario de la colonia Independencia fue inaugurado en busca de regenerar el tejido social de la colonia Independencia y sus alrededores.

Sin embargo, está muy lejos de cumplir su objetivo, ya que se encuentra en condiciones de abandono.

Los vidrios del macrocentro están quebrados, sus puertas cerradas y algunas obstruidas con maderas y vallas.

"Cuando entró ´El Bronco´ estaba, pero ahí se oyeron versiones de que fue él quien pidió que ya no siguiera, ahorita ya no hay nada, todo está olvidado", señaló Juan Arizpe, uno de los vecinos.

En este espacio los vecinos recibían clases de activación física, cultura, arte y diversas disciplinas para darles educación u capacitarlos en algún oficio.

"Ya tiene rato, no sé en qué mes, cuando se apuntó mucha gente de '65 y más', desde entonces, de ahí para acá no han hecho ningún evento, no hay ni movimiento ninguno, de ahí para allá no hay nadie", abundó.